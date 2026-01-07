Nicușor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina

177352 – 07012026 – Președintele României, Nicușor Dan, a susținut marți, 6 ianuarie 2026, la Ambasada României de la Paris, declarații de presă după participarea la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:

Bună seara! Fiind prima apariție publică, vreau să urez românilor „La mulți ani!” și un an 2026 cât mai bun!

A avut loc o ședință a „Coaliției de Voință”, fizică, spre deosebire de multe altele care au fost prin sisteme electronice, cu participarea Președintelui Zelenski și, foarte important, cu participarea celor doi emisari ai Președintelui Trump pentru Ucraina, domnii Witkoff și Kushner.

„Coaliția de Voință”, vă aduc aminte, este o reuniune a statelor care își propun să ajute Ucraina, marea lor majoritate europene – fie că sunt în Uniune, fie că nu sunt, cum e Norvegia, fie că sunt în NATO, fie că nu sunt – și câteva alte țări care sunt pe aceeași direcție, cum ar fi Canada, Australia, Japonia, și principalul obiectiv al acestei Coaliții a fost să contureze garanții de securitate pentru Ucraina din momentul în care pacea va fi obținută, astfel încât să existe garanția că Ucraina nu va mai fi în situația în care a fost odată cu începerea războiului, acum patru ani.

Și azi s-a făcut un pas important, în sensul că, pe de-o parte, s-a adoptat un document public, pe care îl aveți, al tuturor statelor care participă la această „Coaliție de Voință”. Mai important, în urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, șefi de Stat Major, consilieri de securitate, și așa mai departe, s-a definit un document militar, care nu este public, care prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanții de securitate, care sunt responsabilitățile pe care fiecare din participanții la această Coaliție și le asumă și cine coordonează pe fiecare din elementele de garanție.

Foarte important, așa cum am spus, este că Statele Unite sunt parte din aceste garanții de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei.

Cam atât. Sunt gata pentru întrebările dumneavoastră.

Jurnalist: În legătură cu aceste garanții de securitate care vor fi oferite Ucrainei de „Coaliția de Voință”, aș vrea să lămuriți care va fi rolul României în cadrul acestui mecanism de monitorizare a unui eventual acord de pace în Ucraina. Se pune problema ca România să trimită trupe în această forță multinațională și care va fi concret rolul nostru, cum vom ajuta Ucraina?

Președintele Nicușor Dan: Da, da. Înainte să vă răspund, pe procedură, ca să vă dau niște elemente. În primul rând, Coaliția asta știți că funcționează de doi ani, și Președinții României care au participat au avut un mandat pe care și l-au luat, și, deci, ceea ce dumneavoastră știți că România și-a asumat, cam același lucru este, adică nu trupe în Ucraina, și suport logistic, training, pregătire pentru militari ucraineni în România sau în alte țări europene, în colaborare cu armate din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare, lucruri pe care le cunoașteți – ăsta este locul în care suntem azi. Și, pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție, pentru fiecare din țări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin Parlamente. Deci, în momentul în care o să avem un decupaj pe fiecare dintre țări cu ce presupune asta, acest decupaj va fi un act pe care Parlamentul României îl va aproba.

Jurnalist: Și dacă-mi permiteți o întrebare suplimentară de politică externă, aș vrea să vă întreb cum vă poziționați, ca Președinte al României, în cazul intervenției americane din Venezuela. Considerați că acea intervenție americană în Venezuela încalcă dreptul internațional? Și, în același timp, dacă-mi permiteți, cum vă poziționați în chestiunea Groenlandei? Au fost acele amenințări care au venit din partea Statelor Unitele ale Americii, există și o declarație semnată de șapte state europene, inclusiv Polonia, Franța, Germania, Marea Britanie. Ar fi sfârșitul NATO dacă Statele Unite ale Americii ar încerca să anexeze Groenlanda?

Președintele Nicușor Dan: Bun, în primul rând, pe Venezuela a existat o declarație a Uniunii, a 26 din cele 27 de țări din Uniune, printre care și România, foarte nuanțată, și asta este poziția pe care noi o avem. Vă dați seama că acea declarație a fost rezultatul unor discuții, negocieri pe text. În ceea ce privește Groenlanda, în primul rând că nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane, deci am avut niște declarații. Și, în al doilea rând, situația este cu totul și cu totul diferită. E vorba de un teritoriu autonom care este parte din Coroana daneză și care este teritoriu NATO, deci nu se pune problema.

Jurnalist: Aș vrea să revenim puțin la garanțiile de securitate. Ne-ați spus că, într-adevăr, nu este un document public, dar puteți detalia mai exact ce s-a stabilit în această seară, care sunt aceste garanții de securitate concret care vor ajuta Ucraina, dacă ne puteți oferi mai multe detalii despre acest plan, și de cine îl va coordona?

Președintele Nicușor Dan: Da. Este împărțit pe mai multe paliere. Este împărțit pe așa-numiți patru piloni, care sunt, pe de o parte, echiparea corespunzătoare a armatei ucrainene, pe de altă parte, pentru fiecare dintre aer-apă-terestru există un mecanism de răspuns, asta este o primă împărțire. Și pentru fiecare dintre acești patru piloni există o națiune lider, care coordonează eforturile tuturor celorlalte țări care s-au angajat să facă asta. De exemplu, pe partea de maritim, știți că România, împreună cu Turcia și Bulgaria, face o deminare în apele Mării Negre și va continua să facă asta și, bineînțeles, această activitate va fi extinsă și va fi parte din acest pilon naval, pe de o parte. Pe de altă parte, există un mecanism de răspuns – și aici, cum spuneam, e foarte important că Statele Unite sunt parte – un mecanism de răspuns în care, în linii mari, primele 24 de ore este Ucraina, 48 de ore forțele europene sau ale „Coaliției de Voință” și 72 de ore un răspuns al Statelor Unite. Cam de tipul ăsta este structurat, iar monitorizarea păstrării păcii este coordonată de Statele Unite.

Jurnalist: Și un follow-up, ați discutat și despre securitatea la Marea Neagră, concret?

Președintele Nicușor Dan: S-a evocat, Marea Neagră a fost evocată de mai mulți vorbitori ca parte importantă din securitatea europeană.

Jurnalist: Președintele Emmanuel Macron a vorbit, puțin mai înainte, în declarația de presă pe care a susținut-o la Palatul Élysée, despre o celulă de coordonare, ca o parte integrantă a armatelor componente în plan operațional, dacă ați putea să faceți o referire la participarea sau nu a României. Ultima dată când ați fost la Paris, ați vorbit cu Președintele Emmanuel Macron despre o vizită în România și ne-ați pus la ultima întâlnire cu presa că această întâlnire va avea loc în acest an, dacă aveți mai multe detaliile de această vizită.

Președintele Nicușor Dan: Nu, păi știți că am fost aici acum două săptămâni sau trei. Nu s-au întâmplat foarte multe lucruri de atunci până acum. Foarte probabil această vizită avea loc în 2026 în România. Între timp, sunt chestiuni bilaterale pe care lucrăm. Și, da, referitor la prima parte a întrebării, parte din aceste garanții de securitate sunt o coordonare care, într-adevăr, va avea loc aici, în Franța.

Jurnalist: Tot Președintele Emmanuel Macron a vorbit despre o implicare juridică în ceea ce privește susținerea Ucrainei în caz de atac din partea Rusiei. Dacă puteți să ne oferiți mai multe detalii legat de acest lucru.

Președintele Nicușor Dan: Da. În parte am spus deja. Noi am avut un nivel militar, care s-a transformat prin declarația de azi, într-un nivel politic, și acum este un nivel juridico-legislativ care, pe de-o parte, să permită fiecăreia din țările care s-a angajat să desfășoare respectivele operațiuni, pe de altă parte, dacă e nevoie ca aceste, cum să le spun, operațiuni să fie înlesnite de legislația ucraineană.

Jurnalist: Puteți da mai multe detalii legate de hub-ul logistic care va fi la Câmpia Turzii? Adică există o estimare cam când va fi acesta operațional? Și legat de sprijinul și garanțiile de securitate care să fie acordate Ucrainei, dumneavoastră ați spus că deciziile României vor fi trecute prin Parlament. Putem vorbi de o etapă, acum, de mai mare transparență a României în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina? Pentru că până acum nu s-au spus foarte clar lucruri legate de acest sprijin militar acordat Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan: Vă dați seama că vorbim totuși de operațiuni militare. Adică, când vorbești de operațiuni militare, nu poți să spui „o să aterizeze un avion la ora 16:30 și el va avea următoarele echipamente; de acolo, vor fi preluate de niște TIR-uri, care vor trece prin vama cutare”. Ăsta este motivul pentru care multe din lucrurile care s-au făcut de către România și de către celelalte țări pentru Ucraina au rămas într-un regim de confidențialitate. Și acum, la fel, când o să ajungem în Parlament, o să trecem lucruri generice, de tipul „pregătirea militarilor ucraineni pentru o cutare secțiune”, dar nu o să spunem câți, unde.

Jurnalist: Dar în ceea ce privește banii, sprijinul financiar, sume…

Președintele Nicușor Dan: E același lucru, da.

Jurnalist: Iar Câmpia Turzii, hub-ul logistic de la Câmpia Turzii, există un deadline pentru operaționalizarea acestuia?

Președintele Nicușor Dan: Este un hub care funcționează, dar mai mult de faptul că funcționează nu o să vă spun alte lucruri. Funcționează deja.

Jurnalist: Vreau să vă întreb pe politică internă. Pe data de 16 ianuarie, Curtea de Apel judecă contestația celor doi judecători CCR, Mihai Busuioc, respectiv Dacian Dragoș, numirea dumneavoastră, iar, în aceeași zi, Curtea Constituțională are termen pe legea pensiilor speciale. În primul rând, v-aș întreba dacă vi se pare asta o tergiversare, în contextul în care trebuia să se ia o decizie pe această lege a pensiilor speciale.

Președintele Nicușor Dan: O tergiversare din partea cui?

Jurnalist: Din partea magistraților care câștigă pensii speciale, astfel încât să nu se ia o decizie în cadrul CCR.

Președintele Nicușor Dan: Da, public, sunt patru magistrați care au cerut o amânare și legea le dă dreptul. Acum, eu nu vreau să punem – în general vorbesc – nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naște ură, și ura nu e bună în societate. Evident că este un, să-i spunem așa, conflict social, și, în acest conflict social, fiecare din părți încearcă să folosească metode care le sunt la îndemână și care sunt legale, cum ar fi un litigiu în instanță, adică, e normalitatea, da.

Jurnalist: Dacă Curtea de Apel, totuși, ia decizia să-l suspende pe Dacian Dragoș în funcția de judecător, aveți un plan B, o altă numire pe care ați pregătit-o?

Președintele Nicușor Dan: În primul rând, eu cred că noi avem dreptate, adică, în esență, critica este că domnul Dragoș nu are acei 18 ani suficienți în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani Drept. Deci, ăsta e subiectul, noi cred că avem dreptate. Bineînțeles că un judecător se va pronunța. Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător doi ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător, care va intra în complet și se va pronunța pe legea pensiilor magistraților… pe sistem de funcționare a magistraților, care prevede și pensiile.

Jurnalist: Ați spus că toate componentele pe zona de garanții de securitate la care va participa România vor ajunge în plenul reunit al Parlamentului, să se ia act, să se obțină un acord.

Președintele Nicușor Dan: Da, da.

Jurnalist: Pentru acest lucru, este nevoie să se păstreze stabilitatea actualei Coaliții de guvernare, implicit să fie păstrat PSD la actul guvernării, iar asta înseamnă noi negocieri în anul nou. Iar, printre alte negocieri, se va discuta și despre numirile la Parchete și la serviciile de informații. Dacă ne puteți spune când veți veni cu aceste numiri și dacă veți negocia cumva cu PSD, dacă PSD va avea un cuvânt de spus pe marginea acestor numiri, pe marginea numelor pe care le aveți în momentul de față pe listă spre evaluare.

Președintele Nicușor Dan: Da, sunt trei întrebări pe care mi le-ați pus. În primul rând, această Coaliție există, funcționează, ea are în spate dorința – în opinia mea – dorința românilor ca România să fie stabilă și pro-occidentală în acești patru ani, deci ăsta e motivul pentru care eu cred că această Coaliție, în acești trei ani care au mai rămas, mă aștept ca ea să fie stabilă, cu modificări minore. În ceea ce privește șefii de servicii, pentru că Președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilități, nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte. Dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament. În ceea ce privește șefii de Parchete, aici, din nou, este o procedură, care va fi lansată în zilele următoare, în care procurori care doresc să exercite aceste funcții de conducere își vor depune CV-urile, ministrul Justiției va înainta, și Președintele, la rândul său, va numi sau va trimite înapoi. Dată fiind această procedură, cred că și aici este firesc să există o consultare între Președinte și Prim-ministru.

Jurnalist: Bun, asta înseamnă că, dacă PSD se opune unei eventuale numiri în cadrul acestor negocieri, veți da înapoi ca să păstrați PSD la actul guvernării? Pentru că PSD s-ar putea să joace, cum a și făcut-o deja, și am putut vedea aceasta, această realitate, și să amenințe fie cu nesusținerea unei astfel de nominalizări, fie chiar cu ieșirea de la guvernare. Sunt chiar în analiză, să vadă în momentul de față dacă mai rămân sau nu la actul guvernării.

Președintele Nicușor Dan: Bun, în primul rând, trebuie să diferențiem tot timpul între declarație politică și acțiune politică. Declarații am văzut multe, în toate direcțiile. Acțiunea politică, har Domnului, până în momentul ăsta, a fost în sensul păstrării acestei Coaliții. Și, mai departe, orice fel de discuție este legitimă în momentul în care legea te obligă, prin mecanismele ei, ca decizia să fie împărțită. Democrație.

Jurnalist: Aș vrea să vă întreb dacă veți continua în perioada următoare întâlnirile cu magistrații, pentru a discuta problemele cu care aceștia se confruntă, și când preconizați că va avea loc acel referendum, acea consultare pe care ați anunțat-o la sfârșitul anului trecut? Și, dacă ne puteți da mai multe detalii despre aceasta, sub ce formă va fi organizată?

Președintele Nicușor Dan: Pe magistrați – în prima parte a întrebării – mai sunt cam 30 care și-au exprimat intenția de a veni la o discuție și cu care am spus că ne întâlnim în ianuarie. O să facem asta, adică o să-i contactăm pe rând și o să vedem când putem să ne întâlnim cu ei. Pe acel referendum-consultare de care vorbeați, am zis că îl facem, îl facem. Și o să stabilim detaliile chiar în zilele astea, de început de an, și probabil că, în cursul lunii ianuarie, îl facem.

Jurnalist: Vă gândiți în acest context să mergeți la o ședință a CSM?

Președintele Nicușor Dan: O să vedeți, cred că o să mergem împreună la o ședință CSM, dar încă aștept niște date pentru a o face.

Jurnalist: O precizare scurtă, pentru că poate nu înțelegem noi. Funcționează o Coaliție de guvernare cu un partid care organizează referendum să iasă de la guvernare? Referendum intern.

Președintele Nicușor Dan: Atât timp cât decizia partidului este de a rămâne la guvernare, această Coaliție funcționează și eu sunt optimist că va funcționa în continuare.

Jurnalist: Este un joc de-a șoarecele și pisica pe care îl face PSD?

Președintele Nicușor Dan: Cine să fie pisica?

Jurnalist: Completați dumneavoastră punctele mai departe.

Președintele Nicușor Dan: Nu. Acum, vorbind serios, este cert că noi avem niște partide care sunt în mod legitim susținute de niște publicuri, și ceea ce fac partidele în interesul acestor publicuri uneori sunt divergente. Și atunci există măsuri pe care această Coaliție le-a luat care nu au fost pe placul publicului PSD. Și atunci, e cumva o oarecare – așa interpretez eu – o oarecare divergență între acțiune și declarație politică.

Jurnalist: Și o completare scurtă, pentru că spuneați că va trebui, de fapt, în săptămânile următoare să veniți cu numele la cele două servicii secrete. Aveți deja niște oameni la care vă gândiți? Și spuneați, în urmă cu câteva luni, că nu vor fi aceștia din politică. S-au schimbat lucrurile?

Președintele Nicușor Dan: Am niște oameni pe care îi am în cap, și o să fie niște discuții, și o să aveți niște nume.

Jurnalist: Și s-au schimbat lucrurile?

Președintele Nicușor Dan: Ne mai nuanțăm.

Jurnalist: Voiam să revenim puțin la Ucraina, la acel mecanism de ajutare, de achiziție armament, mecanismul PURL. România contribuie cu 50 de milioane de euro. Dacă va continua acest mecanism și pe o perioadă mai lungă, și ce alte tipuri de ajutor mai dăm pentru Ucraina – militar în perioada asta, umanitar, economic?

Președintele Nicușor Dan: Din nou, parte din lucruri sunt publice, parte nu sunt publice. Legat de mecanismul PURL, a fost o contribuție. E un mecanism care a început în cursul anului trecut, 2025, și totalul contribuțiilor este undeva la cinci miliarde de euro sau dolari, deci noi suntem cumva la 1% – cu cei 50 de milioane – suntem undeva la 1%, ceea ce e cumva proporțional cu ponderea noastră ca PIB din această Coaliție. E un mecanism care s-a desfășurat cu oarecare dificultate, tocmai fiind voluntar și, neexistând niște targeturi și niște înțelegeri făcute dinainte, tot timpul au fost întârzieri. Acum eu cred că decizia importantă a fost cea care s-a luat la Consiliul European de acum două săptămâni, când Ucrainei i s-a dat împrumutul acela de 90 de miliarde, din care două treimi pentru partea militară și o treime pentru chestiuni civile, reparații de infrastructură, și așa mai departe. Deci 60 de miliarde e mult mai mult decât cei cinci miliarde de care vorbim, deci, în momentul de față, Ucraina are o flexibilitate mult mai mare de a procura acele capabilități care sunt produse doar de Statele Unite și care făceau obiectul lui PURL.

Jurnalist: Iar pe plan intern, opoziția a început un demers de suspendare a dumneavoastră din funcție. Cât de îngrijorat sunteți de acest demers? Vedeți vreo reușită în viitor?

Președintele Nicușor Dan: Mi se pare total neserios. Adică putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea mi se pare total neserios să discutăm de subiectul ăsta.

Jurnalist: Vă acuză că intrați în…

Președintele Nicușor Dan: În Groenlanda.

Jurnalist: … în conflict cu justiția, practic în conflict constituțional între două puteri ale statului.

Președintele Nicușor Dan: Nu, în primul rând că exact cum vorbeam mai devreme, trebuie să facem diferența dintre declarație politică și acțiune politică. O să vedem, în momentul în care chiar o să începem, o să trimitem scrisori judecătorilor, o să vedem în ce măsură se încalcă Constituția. Nu cred că se încalcă niciun fel când, în momentul în care o mie de oameni din sistemul de judecată spun că este afectată chiar independența magistratului, și Președintele întreabă „e așa sau nu e așa?”, nu cred că se încalcă niciun fel de Constituție.

Jurnalist: Deci nu vedeți vreo reușită a demersului.

Președintele Nicușor Dan: Mi se pare total neserios subiectul.

Jurnalist: Dacă ați văzut nivelul de taxe locale și cum vi se pare acesta. La dumneavoastră, spre exemplu, deși stați în chirie, mașina, prețul cât a crescut la taxe locale? Vi se pare exagerate, după reacțiile pe care le-ați văzut până acum?

Președintele Nicușor Dan: Bineînțeles că mie mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă, ba chiar să scadă, și nu vreau să intru foarte mult în detaliu. În fine, e o chestiune care ține de Guvern, și nu vreau nici să apăr, nici să acuz pe taxele astea. Pe de o parte, există o flexibilitate pe care legea o dă autorității locale, între niște limite pe care Parlamentul le stabilește. Pe de altă parte, sunt niște taxe care, față de inflația din ultimii ani, n-au mai crescut de foarte mult timp. Mai departe, dacă ele trebuiau să crească cu 70%, cu 50%, cu 30%, asta e o chestiune care ține de Guvern.

Jurnalist: Nu, dar dacă le-ați văzut. Vi se par mari, mici sau, din ce ați văzut până acum, exagerate?

Președintele Nicușor Dan: Eu…

Jurnalist: În București, spre exemplu.

Președintele Nicușor Dan: Eu am o mașină pe care n-am mutat-o de la Făgăraș la București și încă nu mi-a venit decizia pentru ea.

Jurnalist: Și voiam să mă mai întreb și de acel demers privind anularea alegerilor. Spuneați în trecut, în vară, că în toamnă veniți cu un raport, după care ați amânat.

Președintele Nicușor Dan: La începutul acestui an, da. O să venim, da.

Jurnalist: Acum când e? Rămâne luna ianuarie?

Președintele Nicușor Dan: La începutul acestui an, chiar acum, în avion, venind cu dumneavoastră, am citit o parte din materialele pe care se bazează.

Jurnalist: O întrebare în contextul acestor schimbări care poate ne îngrijorează, poate sunt oportunități pentru mai bine în viitor, deci acțiuni geopolitice. Președintele Franței, președinții statelor care au participat astăzi la „Coaliția de Voință” pregătesc pentru poporul lor respectiv planuri și proiecte de țară majore. Vom avea mai multe detalii în următoarele luni. Sunteți Președintele României, sunteți poate singurul președinte din lume olimpic la matematică, mulți ne mândrim cu acest lucru în diasporă. Întrebarea mea este ce proiecte de țară majore ați vrea să vedeți pentru România, dincolo de calendarul alegerilor sau urgențelor care sunt în România? Și a doua întrebare: ce reprezintă România pentru Europa viitorului, pe care o sperăm cu toții și pe care o așteptăm cât de repede, și ce reprezintă Europa pentru viitorul României, în viziunea dumneavoastră?

Președintele Nicușor Dan: Da, mulțumesc! E o chestiune foarte serioasă. Ca să faci un proiect de țară, trebuie să ai contribuții de la multe categorii profesionale. Eu îmi doresc cel puțin să avem o strategie economică, în care să vedem lucruri de genul: care este avantajul nostru competitiv și, deci, unde ar trebui să stimulăm, care sunt locurile în care balanța comercială este net negativă pentru România și ce trebuie să facem ca să o compensăm. Este o chestiune care mă preocupă, pentru care avem deja discuții cu oameni care se pricep la asta, și probabil că, nu o strategie, dar măcar o direcție de acțiune cam într-o jumătate de an de acum încolo ar trebui să avem. Legat de a doua jumătate a întrebării, ce cred eu că trebuie să facem în cuprinsul anului 2026 în România, printre altele, dar foarte important, să vedem care este proiectul nostru pe fondurile europene 2028-2034. Adică, în cursul anului 2026, noi vom avea aici, în interiorul Uniunii, o negociere despre cum să fie bugetul Uniunii și, deci, cum să fie fondurile europene care vor reveni României, cum să facem ca România să recupereze deficitul de dezvoltare pe partea de inovare, de exemplu, care devine tot mai importantă în economia globală, cum să facem ca să existe, pe bugetul foarte ambițios pe dezvoltare-inovare pe care Comisia și-l propune, cum să facem ca țări mai puțin dezvoltate cum e România să beneficieze, pentru că avem în curs programul „Horizon” din care n-am luat nimic, practic. Deci toate astea sunt întrebări la care rolul președintelui este să reușească să pună împreună mai mulți oameni care să fie în stare să dea un răspuns care să fie coerent.