Oana Țoiu, la conferința „Snow Meeting”

177432 – 18012026 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat vineri, 16 ianuarie 2026, la conferința „Snow Meeting”, eveniment anual organizat la Vilnius, în Lituania.

Ministrul român a avut o intervenție în cadrul panelului „On the Road Again: NATO Summit în Ankara”, alături de Hakan Fidan, ministrul de externe al Republicii Turcia, Nick Catsaras, asistent al Secretarului General NATO, Steve Biegun, fost adjunct al secretarului de stat al SUA și Keir Giles (Chatham House).

În intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a prezentat prioritățile României în perspectiva viitorului Summit NATO de la Ankara. Acestea vizează consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, asigurarea progreselor în alocarea resurselor financiare pentru apărare, în conformitate cu angajamentele asumate la Haga, precum și continuarea sprijinului acordat Ucrainei, inclusiv prin intermediul „Listei de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).

Ministrul român a subliniat, totodată, necesitatea unor garanții de securitate robuste, care să prevină orice viitoare agresiune rusă împotriva Ucrainei, în linie cu concluziile ultimei reuniuni a Coaliției de Voință, desfășurată la Paris, la 6 ianuarie 2026.

În marja „Snow Meeting”, ministrul afacerilor externe a avut întrevederi bilaterale cu omologul lituanian, Kęstutis Budrys, și cu omologul eston, Margus Tsahkna.

În întrevederea cu ministrul Kęstutis Budrys s-a conturat interesul comun pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic al NATO, pentru obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina și pentru sprijinirea Republicii Moldova. De asemenea, cei doi miniștri au agreat continuarea coordonării în cadrul UE pe dosarele de interes comun, precum extinderea, Cadrul Financiar Multianual și sancțiunile. Ministrul Oana Țoiu a transmis oficialului lituanian apreciere pentru organizarea conferinței „Snow Meeting”, un forum important de dialog pe teme de securitate și politică externă.

Întâlnirea cu ministrul afacerilor externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a evidențiat interesul comun pentru conlucrarea la nivel regional, inclusiv prin Summit-ul formatului București 9, care va fi găzduit de România în 2026, precum și prin Inițiativa celor Trei Mări, pentru a promova conectivitatea, reziliența și infrastructura strategică. Au fost abordate și teme ale cooperării sectoriale, inclusiv schimbul de bune practici în educație, cu accent pe integrarea noilor tehnologii și transformarea digitală.

Aflat la cea de-a 19-a ediție, „Snow Meeting” este un eveniment de tradiție organizat anual de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei începând cu anul 2007. Forumul deschide seria de dezbateri europene dedicate securității și este recunoscut pentru formatul său de ținută, cu sesiuni publice și închise, care facilitează dialoguri informale și directe între demnitari și experți.