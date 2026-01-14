Ostilizarea societății trece de la procurori și judecători la militari și polițiști

177400 – 14012026 – Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, atrage atenția că discuția din spațiul public privind majorarea vârstei de pensionare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională ”NU este o confuzie inocentă și nici o eroare de interpretare. Este o manevră ABJECTĂ de manipulare, menită să inducă în societate percepția falsă că militarii ar fi o categorie privilegiată și favorizată de stat”.

Fifor explică faptul că realitatea juridică este cu totul alta. Potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin Legea nr. 282/2023 (în vigoare de la 1 ianuarie 2024), cadrul legal este limpede și fără echivoc vârsta standard de pensionare a militarilor este, în prezent, de 60 de ani. Aceasta este vârsta legală aplicabilă tuturor cadrelor militare care solicită pensie pentru limită de vârstă.

Mai mult, prin modificările din 2023, legiuitorul a stabilit explicit un calendar de creștere progresivă a vârstei standard până la 65 de ani, după cum urmează:

2031 – 61 de ani

2032 – 62 de ani

2033 – 63 de ani

2034 – 64 de ani

2035 – 65 de ani

Pensia militară pentru limită de vârstă nu se acordă automat. Este condiționată cumulativ de minimum 25 de ani vechime efectivă, dintre care cel puțin 15 ani în serviciu militar. Fără îndeplinirea acestor condiții, dreptul la pensie nu există.

”De unde vine mitul „pensionării la 48 de ani”?

Cazurile izolate de pensionare mai devreme sunt strict reglementate de lege și țin de pierderea capacității de muncă, restructurări și treceri în rezervă din motive neimputabile militarului.

Aceste situații nu reprezintă regula, nu definesc sistemul și nu pot fi prezentate onest ca politică publică generală.

Prin urmare, a afirma că „militarii se pensionează la 48 de ani” este o minciună propagandistică folosită deliberat pentru a antagoniza societatea și pentru a decredibiliza o categorie profesională care funcționează sub un regim de incompatibilități, restrângeri de drepturi și riscuri permanente.

Legea este clară: militarii se pensionează, astăzi, la 60 de ani, iar vârsta va crește până la 65 de ani, iar pensia se acordă doar după minimum 25 de ani de serviciu. Orice altă narațiune este manipulare”, a precizat Fifor.