Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea ameninţărilor la adresa Groenlandei

177469 – 22012026 – Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra aşa-numitei legislaţii Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul ameninţărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei şi Danemarcei. Anunţul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA) a Parlamentului European şi raportor permanent pentru relaţiile comerciale cu SUA.

„Lucrările vor rămâne suspendate până când SUA vor decide să revină pe calea cooperării, în locul confruntării, şi înainte de a fi făcuţi paşi suplimentari”, a precizat preşedintele Comisiei INTA, conform site-ului PE.

După o reuniune a raportorilor alternativi ai comisiei (reprezentanţi ai grupurilor politice), Bernd Lange a declarat că Parlamentul European a lucrat intens pentru a-şi defini poziţia cu privire la cele două propuneri legislative Turnberry, în vederea demarării negocierilor cu Consiliul şi a implementării angajamentelor asumate de UE în cadrul acordului UE-SUA.

„Acordul Turnberry ar fi presupus suspendarea tarifelor pentru toate bunurile industriale din SUA şi instituirea unui sistem de contingente tarifare pentru un număr mare de produse agroalimentare americane care intră pe piaţa UE. Cu toate acestea, prin ameninţarea integrităţii teritoriale şi suveranităţii unui stat membru al UE şi prin utilizarea tarifelor ca instrument de coerciţie, SUA subminează stabilitatea şi predictibilitatea relaţiilor comerciale UE-SUA”, a subliniat Lange.

Raportorii alternativi ai Comisiei pentru comerţ internaţional au reafirmat „angajamentul de neclintit” al Parlamentului European faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Danemarcei şi a Groenlandei. În contextul ameninţărilor continue şi în escaladare, inclusiv al ameninţărilor tarifare la adresa Groenlandei, Danemarcei şi a aliaţilor europeni, eurodeputaţii consideră că nu există altă opţiune decât suspendarea lucrărilor asupra celor două propuneri legislative Turnberry.

În iulie 2025, UE şi SUA au ajuns la un acord politic privind tarifele şi comerţul, cunoscut sub numele de „Acordul Turnberry”, detaliat ulterior într-o declaraţie comună din august 2025 care a anunţat Cadrul de Acord UE-SUA. Comisia Europeană a prezentat apoi două propuneri legislative menite să pună în aplicare anumite aspecte tarifare ale acestui acord.

Comisia pentru comerţ internaţional a Parlamentului European este responsabilă de gestionarea acestor propuneri legislative şi de conducerea negocierilor cu statele membre privind forma finală a taxelor vamale aplicate importurilor de bunuri din SUA.