Percheziții la persoane cercetate pentru furt calificat și ruperea de sigilii

177418 – 15012026 – La data de 15 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au pus în executare 7 mandate de percheziții domiciliare, în județul Ilfov, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și ruperea de sigilii.

În fapt, în perioada noiembrie 2025 – prezent, 7 persoane, cu vârste cuprinse între 17 și 38 de ani, ar fi pătruns în depozitul unei societăți comerciale, din orașul Pantelimon, de unde ar fi sustras mai multe bunuri. Prejudiciul cauzat este de 556.950 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost descoperite și indisponibilizate de către polițiști, scutere electrice, în vederea continuării cercetărilor.În baza mandatelor de aducere au fost conduse la audieri 5 persoane cercetate pentru comiterea faptelor.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și luării măsurilor legale ce se impun.