Perioadă de tranziție pentru Programul național de îngrijiri paliative

177404 – 15012026 – Guvernul a decis că, având în vedere că Programul naţional de îngrijiri paliative nu a fost implementat în prezent, pentru a nu îngrădi accesul persoanelor asigurate la îngrijiri paliative, va exista o perioadă tranzitorie de 12 luni, care să permită încheierea unui număr suficient de contracte în cadrul Programului naţional de îngrijiri paliative. În această perioadă tranzitorie, pacienţii vor putea beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate și/sau în regim de spitalizare de zi din pachetul de servicii de bază reglementat la anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, dacă nu beneficiază de astfel de îngrijiri în cadrul noului program de sănătate curativ.

Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru furnizarea de îngrijiri paliative cu furnizorii de servicii îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de îngrijiri paliative în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice şi furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi cu care se aflau în relaţie contractuală la data de 31 decembrie 2025, fără organizarea unei perioade de contractare. Furnizorii de îngrijiri paliative care nu se aflau în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate la data de 31 decembrie 2025 pot intra în relaţie contractuală cu acestea, cu respectarea reglementărilor privind procedura de contractare, conform prevederilor legale în vigoare.