Peste 4.500 de arme de foc, indisponibilizate de polițiști

177499 – 26012026 – Poliția Română, prin Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, a desfășurat acțiuni pentru depistarea persoanelor care dețin ilegal arme și pentru prevenirea și combaterea braconajului cinegetic. Anul trecut, la nivel național, au fost indisponibilizate peste 4.500 de arme de foc, fiind sesizate aproximativ 2.400 de infracțiuni.

În anul 2025, polițiștii au urmărit scoaterea din circuitul civil a armelor letale şi neletale deținute ilegal, stabilirea trasabilității și a modului de procurare şi introducere pe teritoriul național a armelor și indisponibilizarea armelor și munițiilor folosite la săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic.

Astfel, polițiștii specializați în arme au scos din circuitul ilegal 4.569 de arme de foc și au indisponibilizat 393.911 cartușe de diferite calibre, 10 tone de carne de vânat, peste 6,1 tone de explozivi de uz civil, precum și peste 160 de tone de articole pirotehnice.

De asemenea, anul trecut, au fost organizate 2.293 de acțiuni și 13.261 de controale atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice și efectuate peste 2.400 de percheziții domiciliare.

Totodată, au fost sesizate 1.445 de infracțiuni la Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive și 471 de infracțiuni la Legea nr. 407/2006 privind fondul cinegetic și protecția vânatului.