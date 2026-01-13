Pilotarea standardelor naţionale de evaluare. Apelul Ministerului Educaţiei, către școli

177385 – 13012026 – Ministerul Educaţiei face apel pentru înscrierea unităţilor de învăţământ în pilotarea standardelor naţionale de evaluare pentru învăţământul primar şi gimnazial. Vor fi alese unităţi atât din mediul rural, cât şi din urban, din toate regiunile ţării. Acestea vor implementa noile standarde la anumite clase la disciplinele din trunchiul comun.

”În calitate de beneficiar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării implementează, în parteneriat cu Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare (CNCE), Casa Corpului Didactic Bucureşti, Casa Corpului Didactic Buzău, Casa Corpului Didactic Cluj şi Casa Corpului Didactic Olt, în perioada 01.07.2024 – 30.06.2028, proiectul «Reglementări noi pentru un Curriculum Relevant şi Educaţie Deschisă” – RECRED, prin care se asigură continuitatea şi coerenţa curriculumului centrat pe competenţe în învăţământul preuniversitar»”, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării, într-un comunicat.

Instituţia precizează că a fost finalizată prima etapă de elaborare a standardelor de evaluare pentru învăţământul primar şi gimnazial, aferente disciplinelor din trunchiul comun.

”În continuarea acestui demers, Ministerul Educaţiei şi Cercetării lansează apelul pentru înscrierea unităţilor de învăţământ interesate să participe la pilotarea standardelor naţionale de evaluare, etapă esenţială pentru validarea, ajustarea şi fundamentarea standardelor înainte de implementarea acestora la nivel naţional”, se mai arată în documentul citat.

Ce presupune

Unităţile de învăţământ participante vor pilota standardele naţionale de evaluare pentru anumite clase şi discipline, stabilite ulterior, în colaborare cu echipa de proiect.

Pilotarea presupune, în mod concret, ca profesorii implicaţi:

să participe la două sesiuni de instruire online, susţinute de echipa de proiect, privind utilizarea standardelor în evaluarea la clasă;

să utilizeze standardele naţionale de evaluare: în evaluările curente de la clasă (evaluări formative/de parcurs), precum şi în evaluările sumative, inclusiv evaluări de final de an, pentru clasele şi disciplinele incluse în pilotare;

să raporteze rezultatele elevilor pornind de la descriptorii nivelurilor de performanţă şi să ofere feedback conform metodologiei de pilotare;

să contribuie, prin feedback structurat, la procesul de analiză şi validare a standardelor.

Ministerul explică faptul că pilotarea nu presupune derogări de la reglementările în vigoare privind notarea şi încheierea mediilor; evaluarea bazată pe standarde va constitui sursa de date şi informaţii necesare pentru notarea realizată de cadrele didactice.

Se pot înscrie

din mediul urban şi rural

care asigură şcolarizarea la nivel primar şi/sau gimnazial

care îşi exprimă disponibilitatea instituţională de a susţine participarea profesorilor la activităţile de instruire şi pilotare

Înscrierea se realizează la nivel de unitate de învăţământ, cu acordul conducerii acesteia, prin intermediul formularului accesibil

”Înscrierea în cadrul prezentului apel nu garantează participarea efectivă la pilotare. După încheierea perioadei de înscriere, echipa de proiect va realiza selecţia unităţilor de învăţământ participante, pe baza unor algoritmi de eşantionare”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

Algoritmii trebuie să asigure

reprezentativitate geografică

echilibru urban–rural

diversitate în ceea ce priveşte dimensiunea şi profilul unităţilor de învăţământ

acoperirea disciplinelor şi a nivelurilor de clasă vizate

Unităţile selectate vor fi informate oficial cu privire la participarea la procesul de pilotare şi la calendarul detaliat al activităţilor.

Calendar

perioada de înscriere a unităţilor de învăţământ: 12 – 23 ianuarie 2026

selecţia unităţilor participante: 23 – 31 ianuarie

instruirea cadrelor didactice: februarie 2026

pilotarea standardelor de evaluare: martie – iunie 2026