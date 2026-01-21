177464 – 22012026 – O interesantă emisiune, cu tematica Flora, va fi introdusă în circulație de Romfilatelia și Poșta Română în ziua de miercuri, 21 ianuarie a.c. sub titlul Plante carnivore, compusă din trei mărci poștale și un plic „prima zi”.

Aceste plante trezesc admirația tuturor observatorilor. Mecanismul atent gândit de capturare a prăzii și „digestia” ei ulterioară sunt un spectacol fascinant. Nu doar procesul de digestie în sine este interesant la plantele carnivore, ci și florile splendide.

Conceptul emisiunii este abordat din două perspective: planta în sine realistă, iar ca background este ilustrat ansamblul peisajului stilizat, spectaculos și plin de meandre.

Nepenthes (val. nominală de 5,50 lei) este singurul gen al familiei Nepenthaceae și cuprinde circa 150 de specii insectivore, cu distribuție nativă în Asia de Sud-Est, Australia și Madagascar. Frunzele și-au dezvoltat capcane specializate în prinderea insectelor, formate dintr-o urnă aproximativ cilindrică și un opercul (căpăcel). Insectele sunt atrase de culorile vii ale urnelor, dar și de nectarul prezent pe marginea acestora și pe opercul.

Unele specii sunt adaptate să-și extragă substanțele nutritive din excrementele unor mamifere (șoareci, lilieci) care sunt atrase de nectarul produs la nivelul operculului.

Sarracenia (val. nominală de 6 lei) este unul dintre genurile familiei Sarraceniaceae care cuprinde 34 de specii erbacee, răspândite prin mlaştinile din zonele temperate şi tropicale din nord-estul Americii de Sud, vestul şi estul Americii de Nord. Frunzele bazale sunt transformate în urne tubuloase, pline cu lichid digestiv, având peri îndreptaţi spre bază pentru a împiedica ieşirea insectelor intrate în urnă.

Denumită și planta ulcior, este deosebit de aspectuoasă prin capcanele sale sub formă de ulcior, viu colorate.

Drosera sau „roua cerului” (val. nominală de 14 lei) aparține familiei Droseraceae care are trei genuri și 130 de specii. Plantele sunt, cu unele excepții, de talie mică și prezintă frunze grupate în rozetă bazală, adaptate pentru nutriția insectivoră. Frunzele sunt acoperite cu peri glandulari lipicioși și sensibili la mișcare. Cu cât o pradă se agită mai mult să scape, cu atât sunt stimulați mai mulți peri glandulari să devină activi. Astfel, insectele în căutare de hrană sunt victime sigure.

Drosera are specii răspândite pe tot globul, dar cea mai mare diversitate a speciilor este întâlnită în Australia. În România, cea mai cunoscută este Drosera rotundifolia (roua cerului). Drosera crește în turbării și mlaștini oligotrofe, habitate extrem de sensibile la impactul antropic și la schimbările climatice, fiind declarate în mare parte arii protejate.

Pe „plicul prima” zi a emisiunii este prezentată planta carnivoră Dionaea muscipula.

Dionaea muscipula se mai numește popular Capcana lui Venus sau Capcana de oțel și este cea mai cunoscută pentru viteza cu care își închide capcana. Planta crește în mod spontan în zonele mlăștinoase de pe coasta nord-estică a Americii de Nord (Carolina de Nord și Carolina de Sud).