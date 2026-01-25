Politehnica București pune România pe harta europeană a semiconductorilor printr-un Hub de Microelectronica

177494 – 25012026 – POLITEHNICA București a marcat, printr-o conferință de deschidere, lansarea celor patru proiecte strategice în microelectronică, câștigate prin apelul PNRR – Proiecte transfrontaliere și multinaționale – procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare, parte a programului european IPCEI Microelectronică & Tehnologii ale Comunicațiilor (ME/CT).

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este implicată în toate cele patru proiecte în calitate de participant indirect, alături de parteneri industriali de prim rang – Aumovio, Robert Bosch și NXP Semiconductors România. Valoarea totală a proiectelor se apropie de 90 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată prin apelul dedicat participanților indirecți din cadrul PNRR.

Cipurile sunt „creierul” tehnologiei moderne. Sunt în mașini, telefoane, echipamente medicale și în multe sisteme care țin economia în mișcare. Prin aceste proiecte, POLITEHNICA București își propune să devină un hub de cercetare si dezvoltare pentru industria de microelectronică în România: un loc unde se face cercetare, se formează specialiști și se construiește, pas cu pas, o bază solidă pentru investiții noi și pentru proiecte tot mai mari.

„Ne dorim ca POLITEHNICA București să fie un loc unde se proiectează, se testează și se validează tehnologii care ajung în produse reale. Ne dorim să devenim un hub de excelență în microelectronică unde sa atragem specialiști înalt calificați, investiții străine și unde să începem să aducem plus valoare industriei de microelectronică din România. Aceste proiecte înseamnă laboratoare mai puternice, echipe mai mari de cercetare și mai multe șanse pentru studenți și cercetători să lucreze direct cu industria. Ne dorim ca acest hub să se transforme în unul de referință în Europa pentru microelectronică și să ducă la o creștere economică importantă în regiune.”, transmite rectorul POLITEHNICII București, Mihnea COSTOIU.

In jurul acestor proiecte POLITEHNICA Bucuresti isi doreste dezvoltarea unui hub de microelectronica care sa fie baza pentru dezvoltarea industriei de microelectronică în România, prin cercetare și educație dar si prin atragerea de investiții private și publice in acest domeniu esential pntru Romania.

Finanțarea susține direcții clare, care sunt importante atât pentru industrie, cât și pentru formarea de specialiști. Printre temele principale: Packaging avansat (încapsularea și asamblarea cipurilor); Proiectarea de circuite integrate și chipuri; Securitatea cipurilor; Proiectare hardware/software și acceleratoare; Digital Twin / „geamăn digital”; Inteligență Artificială pentru industria auto; Radar / senzori / comunicații pentru industria auto.

POLITEHNICA București formează anual sute de absolvenți în electronică, mecatronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Microelectronica este un domeniu strategic, iar prin aceste proiecte, împreună cu partenerii industriali, vom accelera cercetarea, dezvoltarea și inovarea în România, pentru o economie mai puternică și mai modernă, bazată pe tehnologie.

Aceste inițiative completează investițiile deja începute în microelectronică, inclusiv prin Platforma Națională de Tehnologii Semiconductoare, dar și prin proiectele naționale și internaționale pe care POLITEHNICA București le derulează în domeniul semiconductorilor.

Cu o tradiție de peste 200 de ani, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este cea mai mare universitate din România. Prin programe de cercetare de vârf, parteneriate strategice cu mediul privat și cu autoritățile publice, dar și prin formarea generațiilor de specialiști, POLITEHNICA București joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și tehnologică a României.