Portarea numărului de telefon și recuperarea creditului neutilizat

177541 – 29012026 – În contextul dinamicii ofertelor furnizorilor de servicii de telefonie, portabilitatea numerelor continuă să fie un drept esențial al utilizatorilor, care le permite să își păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul. Autoritatea Națională de Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reamintește utilizatorilor că au dreptul să ceară restituirea creditului neutilizat rămas pe vechea cartelă.

Recuperarea creditului neutilizat

Utilizatorii de cartele preplătite care decid să își porteze numărul de telefon își pot recupera creditul rămas neutilizat de la furnizorul la care doresc să renunțe.

Creditul rămas nu se transferă automat odată cu portarea numărului, ci poate fi recuperat doar dacă utilizatorul solicită expres acest lucru furnizorului de la care pleacă.

Această prevedere are ca scop protejarea drepturilor utilizatorilor și evitarea pierderii unor sume plătite în avans pentru servicii neutilizate. În funcție de condițiile contractuale aplicabile, furnizorul donor poate solicita pentru această operațiune plata unei taxe rezonabile, proporțională cu costurile suportate de furnizor pentru procesarea returnării creditului.

Procedura de solicitare a restituirii creditului

Pentru informații detaliate privind procedura de solicitare a restituirii creditului rămas, utilizatorii sunt încurajați să consulte pagina de internet a furnizorului donor sau să îl contacteze direct.

Ce, cum și unde reclami

În situația în care întâmpini probleme în ceea ce privește returnarea creditului neutilizat, ne poți transmite o sesizare în acest sens. Pentru a vedea cum poți transmite o sesizare la ANCOM accesează aici.

Bine de știut

Procesul de portare începe cu transmiterea cererii de portare către furnizorul acceptor (noul furnizor de servicii), care transmite cererea furnizorului donor în vederea validării. În condiții normale, portarea se finalizează în termen de 3 zile lucrătoare, fără a depăși 25 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Utilizatorii pot stabili, de comun acord cu furnizorul acceptor, data la care va avea loc portarea efectivă, în interiorul termenului maxim de 25 de zile.

Informarea utilizatorilor

Pentru informații suplimentare privind portarea numerelor de telefon, utilizatorii pot consulta site-ul oficial www.portabilitate.ro, dezvoltat de ANCOM, în calitate de autoritate națională de reglementare pentru piața de servicii de comunicații electronice. www.portabilitate.ro oferă detalii despre pașii de urmat, răspunsuri la întrebări frecvente și recomandări utile pentru evitarea problemelor ce pot apărea pe parcursul procesului de portare.