Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială în Germania, cel mai important partener comercial al României

177508 – 26012026 – Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va avea, în perioada 27-28 ianuarie 2026, o vizită oficială în Republica Federală Germania, la invitația omologului său german, cancelarul federal Friedrich Merz.

În cadrul vizitei, premierul român va avea o întrevedere cu cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, alături de care va susține o conferință comună de presă. De asemenea, șeful Executivului se va întâlni cu vicepreședintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz, cu liderul Grupului Parlamentar CDU, Jens Spahn, și cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Cu o importantă componentă economică, agenda vizitei cuprinde întâlniri cu președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, Peter Adrian, și cu directorul general al Federației Industriilor din Germania, Tanja Gönner.

Totodată, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, în contextul marcării, la data de 27 ianuarie, a Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și de eliberare a lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau. Oficialul român va vizita Memorialul Evreilor Uciși în Europa și va avea o întrevedere cu directorul Fundației Memorialului Evreilor Uciși din Europa, Uwe Neumärker.

Șeful Executivului se va întâlni, la Ambasada României în Germania, cu reprezentanți ai comunității românești. Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane. Peste 90.000 dintre aceștia au primit cetățenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integrați în Germania.

Vizita premierului se înscrie în cadrul relației excelente dintre România și Germania care, deși nu se întemeiază formal pe un Parteneriat Strategic propriu-zis, are caracter strategic și pune accent pe domenii de interes actuale și de perspectivă, precum cooperarea economică și comercială, afaceri europene și securitate.

Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor românești, precum și principalul investitor în economia românească.

În 2024, schimburile comerciale bilaterale au fost de circa 42 miliarde euro, din care exporturi – 19 miliarde și importuri- 23 miliarde euro.

La finele anului 2024, Germania era principalul investitor străin în economia românească, menținându-și poziția dominantă. Firmele rezidente în Germania dețin în România investiții de peste 18,66 miliarde euro, reprezentând aproape 15% din soldul total al investițiilor străine directe.

Din delegația care îl va însoți pe premierul Ilie Bolojan vor face parte deputatul Ovidiu Ganț, viceprim-ministrul, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, secretarul de stat, în Cancelaria Prim-ministrului, Dragoș Hotea, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului, Raul Gutin.

