Premierul încearcă, din nou, să convingă partenerii din coaliție de nevoia reformei în administrație. Dar nimeni nu e mulțumit …

177441 – 19012026 – Prim-ministrul Ilie Bolojan va încerca astăzi, în cadrul a două ședințe, să convingă interlocutorii că pachetul III de măsuri privind reforma în administrația centrală și locală este necesar pentru a face bugetul pentru anul în curs. Prima ședință va avea loc la orele 13.00, când Bolojan se va întâlni cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, iar cea de-a doua va avea loc spre seară, când se va întâlni cu conducerea PNL.

Cele mai vehemente luări de poziție, în afara celor din opoziție, sunt cele ale PSD, care a anunțat că în lipsa unor reale măsuri de relansare economică nu va susține un nou pachet de măsuri de austeritate.

Interesant este că în ultimul timp PSD și PNL se ceartă în spațiul public pe tema reformei în administrație, în timp ce USR o aprobă, însă doar declarativ. Asta pentru că în reprezentanții USR susțin că primăriile pe care le conduc, de exemplu Timișoara și Bacău, nu au nevoie de noi restructurări, pentru că deja au fost făcute. Mai mult, nici miniștrii USR nu au prea mare tragere de inimă să facă disponibilizări. Un exemplu este ministrul Apărării, care invocând războiul din Ucraina, a anunțat că la Armată nu pot fi făcute reduceri de personal, dar că propune o reformare a sistemului de pensii militare. Ministrul nu este de acord nici cu reducerea salariilor cu 10%. Același lucru îl susține și ministrul de Externe care declară că are nevoie urgent de personal.

Nici reprezentanții UDMR nu sunt mulțumiți de anunțatele tăieri (de personal și/sau salarii – n.r.). de exemplu, ministrul Culturii a atenționat că angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salarii de unde nu se poate tăia şi a explicat că ei se află în această situaţie deoarece nu au fost printre beneficiarii acelor creşteri mărunte, dar succesive, realizate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice.

La PNL se așteaptă o ședință tensionată având în vedere recentele declarații ale unor lideri și reticența cu care premierul a fost primit de primarii din județele Iași și Botoșani. De altfel, în țară sunt mai mulți primari liberali care au criticat public măsurile Executivului, ba unii au avansat chiar ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din fruntea Guvernului.

Opoziția rămâne pe poziție și lansează în continuare ideea că PSD trebuie să iasă de la guvernare și să găsească o nouă formulă de conducerea, cu AUR, deși, matematic, acest lucru nu îi este favorabil. Despre alegeri anticipate nu poate fi vorba, indiferent de declarațiile celor din opoziție. Pe lângă faptul că după 1990 în România nu au avut loc alegeri parlamentare anticipate, niciun parlamentar (de la putere sau din opoziție) nu va vota să renunțe la poziția de demnitar, neavând nicio garanție că va mai fi pe o poziție eligibilă.