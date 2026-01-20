Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează și candidează

177450 – 20012026 – Într-un discurs televizat adresat națiunii, președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că marți, 20 ianuarie, își va depune demisia din funcția de șef al statului și și-a exprimat convingerea că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un președinte interimar demn. El a declarat că este ultima dată când se adresează poporului în calitate de președinte și le-a cerut cetățenilor iertare.

Anunțul alimentează numeroasele speculații potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută, relatează Reuters.

Potrivit articolului 97 din Constituție, președintele republicii își poate înainta demisia Curții Constituționale înainte de expirarea mandatului. În acest caz, vicepreședintele trebuie să preia funcția de președinte pentru restul duratei mandatului.

Curtea Constituțională a Bulgariei trebuie să decidă dacă președintele a demisionat din proprie voință. Dacă aceasta este concluzia, mandatul președintelui încetează, iar vicepreședintele preia funcția.