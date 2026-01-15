Președintele CJ Ilfov cere Guvernului predictibilitate și consultări cu aleșii locali pe tema bugetului

177411 – 15012026 – Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat câteva cifre ale bugetului Capitalei pentru luna ianuarie și problemele cu care se confruntă, atrăgând atenția că datoriile pe care le-a moștenit au adus Bucureștiul în pragul falimentului. Referindu-se la problemele semnificative ridicate de Ciucu și la întârzierea bugetului național, președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a precizat că sunt probleme cu care se confruntă majoritatea administrațiilor locale din România.

”În acest moment, funcționăm cu 1/12 din bugetul promovat de Ciolacu pentru anul 2025. De aici și limitările de cheltuieli pe care primarii și președinții de consilii județene trebuie să le facă, mai ales pe fondul unei inflații galopante de aproape 10%.

Pot fi cazuri în care anumite prestații sociale să nu poată fi plătite sau anumite servicii să fie stopate.

Perspectiva de a avea Bugetul de Stat aprobat abia în a doua jumătate a lunii februarie creează probleme mari în construcția bugetelor locale. Dacă, așa cum este previzibil, bugetul este contestat de opoziție la CCR, el ar putea fi promulgat abia în martie. Ceea ce înseamnă că adoptarea de către CJ-uri se va face la sfârșit de martie, început de aprilie, iar ulterior se vor adopta bugetele localităților. Nu e exclus să ne trezim cu UAT-uri care au bugetul adoptat în luna mai.

Reamintesc că legea responsabilității bugetare vorbește de necesitatea prezentării proiectului de buget încă de pe 15 noiembrie anul trecut.

A doua problemă este cea de predictibilitate. Nici măcar teoretic nu putem discuta despre cum arată bugetele locale câtă vreme nu știm care sunt cotele pe care le vom primi din impozitul pe venit și TVA. Or, acest lucru este o problemă în sine dublată de absența unei consultări reale cu administrațiile locale”.

Din această perspectivă, președintele CJ Ilfov, vicepreședinte al Uniunii Consiliilor Județene din România, consideră că asociațiile aleșilor locali ar trebui să ia poziție, amintind că PNL are 1.150 de primari la nivel național care ”așteaptă și merită claritate și predictibilitate”.

În ceea ce privește nemulțumirea primarului general al Capitalei în legătură cu datoriile pe care Bucureștiul le are față de județul Ilfov pentru transportul public în comun, președintele CJ Ilfov îi amintește colegului său de partid că sute de mii de ilfoveni plătesc taxe în Capitală.

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, răspunde: ”… Luând în considerare lucrurile scrise de noul Primar General, cred, totuși, că ar trebui să purtăm o discuție la un moment dat, cu cifrele pe masă, despre transportul public în București-Ilfov, având în vedere că sunt sute de mii de cetățeni ai județului nostru care lucrează și plătesc taxe în Capitală.

O să revin cu datele concrete pentru că, în contextul unor decizii atât de importante, nu cred că e bine să rămânem în zona declarațiilor vagi. Bugetul nu este un meci politic. Este despre funcționarea normală a comunităților: școli, transport, termoficare și investiții. Și trebuie tratat ca atare!”