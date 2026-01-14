Președintele Nicușor Dan salută reluarea Programului FLEX la două luni de la semnarea Acordului RO-SUA

177392 – 14012026 – După ce în luna noiembrie 2025 ministrul Educației, Daniel David, a anunțat semnarea, cu Departamentul de Stat, a acordului privind reluarea programului FLEX, prin care liceenii români pot studia și locui pe perioada unui an academic în SUA, președintele României, Nicușor Dan, salută, cu întârziere, reluarea programului, pe care îl consideră unul din elementele care consolidează Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

”Din această perspectivă, reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027 este o veste foarte bună pentru educația românească și pentru relația strategică dintre România și Statele Unite. Acesta este unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit. Mulți dintre participanți au reușit ulterior să urmeze cariere de succes în administrația publică, dar și în mediul privat”, a scris președintele pe Facebook, miercui, 13 ianuarie 2026.