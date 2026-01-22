Prezența miniștrilor români la World Economic Forum de la Davos 2026

Delegația României prezentă la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial (WEF) a desfășurat o agendă densă de lucru în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice.

România este reprezentată la WEF 2026 de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial, Radu Burnete.

Prezența simultană a trei miniștri români ca vorbitori în sesiuni oficiale permite o contribuție relevantă a României în dezbaterile globale curente care acoperă domenii importante pentru România: competitivitatea energetică, investiții străine, coeziune socială și securitatea pe Flancul Estic. Interesul pentru participarea unor oficiali români indică relevanța crescută a României și a regiunii.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut intervenții în două paneluri din cadrul Forumului. În sesiunea „Staying Grounded in an Age of Uncertainty”, ministrul a pledat pentru o diplomație pragmatică și pentru poziționarea României ca o țară cu deschiderea de a împărtăși din experiența sa. A menționat tranziția rapidă a României care și-a mărit de zece ori produsul intern brut într-o generație.

În cadrul panelului „Can Russia sustain a wartime economy?”, Oana Țoiu a analizat impactul pe termen lung al economiei de război asupra stabilității regionale și rolul României ca furnizor de securitate la Marea Neagră, inclusiv pentru fluxurile comerciale, ca producător de energie și ca țară care susține aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană ale statelor din regiune.

Agenda ministrului Afacerilor Externe a inclus participarea la reuniuni cu caracter strategic, întâlniri de lucru la nivel de premieri, miniștri de externe, cu delegația din Congresul SUA și experți din comunitatea de securitate și mediul academic, sesiuni de lucru care au vizat prioritar parteneriatul transatlantic.

Discuțiile bilaterale din marja forumului cu omologi și oficiali de rang înalt au atins obiectivele României de securitate, aderarea la OCDE, creştere economică și susținerea viitorului european al regiunii, precum și al formatelor multilaterale. Ministrul a avut discuții cu Secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, Consilierul Federal al Elveției Ignazio Cassis, ministrul de externe al Țărilor de Jos, David van Weel, și ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, precum și cu liderul forțelor democratice din Belarus, Svetlana Tihanovskaia. De asemenea, ministrul Oana Țoiu a avut întâlniri bilaterale cu comisari europeni și directori ai unor organizații internaționale cheie precum NATO, OSCE, Agenția Spațială Europeană și UNESCO.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru a participat astăzi, în calitate de speaker, la sesiunea „How Housing Became a Bottleneck”. Discuția a abordat impactul major al politicilor de locuire asupra mobilității forței de muncă și a creșterii economice, ministrul subliniind că investițiile în infrastructura locativă generează un efect multiplicator semnificativ în economie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va vorbi azi în cadrul panelului „Can Europe Compete on Clean Power?”, dezbatere care abordează capacitatea Europei de a-și menține competitivitatea industrială în cursa globală pentru energie verde.

Delegația își continuă programul cu o serie de întâlniri dedicate atragerii de investiții în România și consolidării parteneriatelor economice.