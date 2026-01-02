Prima zi din concediul medical nu se mai plătește, a decis Guvernul

Măsura se va aplica de la 1 februarie 2026. Motivul: trebuie descurajate concediile fictive. Autoritățile speră ca persoanele care voiau să-și prelungească minivacanțele cu o zi sau două prin concediu medical să nu mai facă acest lucru.

În plus, următoarele cinci zile vor fi plătite de angajator și doar din cea de-a 7 zi pacienții vor primi bani din fondurile asigurărilor de sănătate.

De asemenea, Guvernul susține că prin neplătirea primei zile a concediului medical se va face o economie de 950 de milioane de lei la bugetul statului.

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se stabilește un mecanism de control al concediilor medicale pe mai multe paliere

Control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalității și temeiniciei acordării acestora; Controlul se realizează la inițiativa proprie sau la solicitarea angajatorului, cel puțin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condițiilor legale privind durata acordării concediului medical, verificarea corectitudinii completării certificatelor de concediul medical și a concordanței acestora cu diagnosticul și recomandările medicale

Sesizare și verificare la nivelul cabinetelor de expertizare a capacității de muncă

Sesizare și verificare la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor județene ale medicilor și al municipiului București care pot aplica sancțiunile prevăzute de art. 455 din Legea nr. 95/2006

În cazul în care în urma verificărilor se constată că certificatul de concediul medical a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă concediului medical.

„Se stabilește, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, un mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi. Angajatorul suportă zilele 2 – 6 al plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare; în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plătește prima zi. Perioadele de diminuare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate constituie stagiu de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate„, explică Guvernul în comunicat. Sursa:tvrinfo