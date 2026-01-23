Proteste ale transportatorilor de marfă din Bosnia și Herțegovina

177483 – 23012026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească spre / dinspre Bosnia și Herțegovina asupra faptului că asociațiile transportatorilor de marfă din această țară au anunțat acțiuni de protest la punctele de trecere a frontierei spre / dinspre țările vecine din spațiul Schengen, începând cu data de 26 ianuarie 2026.

Vor fi fi afectate puncte de trecere a frontierei spre / dinspre Croația precum (dar nu exclusiv): Stara Gradiška (Croatia) / Gradiška (BiH), Nova Sela (Croatia) / Bijača (BiH), Slavonski Brod (Croatia) / Bosanski Brod (BiH), Donji Svilaj (Croatia) / Odžak (BiH), Neum Corridor (Klek/Zaton Doli), Metković.

MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele de frontieră menționate, să își reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative, să se informeze constant cu privire la starea traficului, să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine.

Pentru informații actualizate, se recomandă consultarea paginii web a autorității de drumuri.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +387 33 66 88 93 și +387 33 21 40 22, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Sarajevo: +387 61 42 83 54.

MAE recomandă cetățenilor români consultarea paginilor de Internet: https://consular-protection.ec.europa.eu/index_en, http://sarajevo.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.