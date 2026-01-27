Finanțare privată pentru “Olimpiada artelor”

177510 – 27012026 – La 26 ianuarie 2026, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, președintele Institutului Cultural Român, Liviu Sebastian Jicman, președintele executiv al UniCredit Bank S.A., Mihaela Lupu, și ministrul culturii, Andras Demeter au semnat Protocolul de Colaborare pentru reprezentarea României la Bienalele de Artă / Arhitectură de la Veneția.

Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Institutului Cultural Român și marchează începutul unui parteneriat strategic public-privat între Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român și UniCredit Bank S.A.

UniCredit va acoperi o parte din cheltuielile pentru Bienalele de Artă / Arhitectură de la Veneția.

Bienala de la Veneția este cel mai vechi și prestigios eveniment de artă contemporană din lume, fiind supranumită și “Olimpiada artelor”, iar România participă de peste 100 de ani cu artiști care au făcut cinste României precum Constantin Brâncuși sau Adrian Ghenie.

Bienala de Artă de la Veneţia, a cărei primă ediție a avut loc în 1895, este primul eveniment de acest tip şi unul dintre cele mai importante festivaluri de artă contemporană din lume. Prima participare a României a avut loc în 1907, iar din 1940 România a expus în propriul pavilion, construit la iniţiativa lui Nicolae Iorga. Bienala de Arhitectură a avut loc pentru prima dată în 1975 și se desfășoară în anii în care nu are loc Bienala de Artă. Începând cu 2010, România participă cu expoziții organizate simultan în Pavilionul României din Giardini de la Biennale și în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistă de la Veneția. Precedenta Bienală de Artă de la Veneția (2024) a adunat peste 700.000 de vizitatori, iar ediția din 2025 a Bienalei de Arhitectură peste 300.000 de vizitatori.