Rareș Bogdan, în numele aleșilor locali, către Ilie Bolojan: Nu sfidați oamenii care ne-au dat votul!

177453 – 20012026 – Luni, 19 ianurie, a avut loc o nouă ședință, tensionată, a conducerii PNL. Și de această dată președintelui Ilie Bolojan i s-au reproșat măsurile luate de Guvern și modul opac în care înțelege să conducă partidul și Guvernul.

Au existat și voci care i-au cerut demisia din fruntea Guvernului, reproșându-i-se premierului că măsurile de austeritate au creat haos și i-au pus pe primari în dificultate în fața cetățenilor. De altfel, primarii, în multe cazuri, degeaba au încercat să explice că nu ei sunt de vină pentru majorarea substabțială a taxelor și impozitelor locale, pentru că percepția publică rămâne că a fost decizia lor.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a spus, printre altele, că nu înțelege modul în care conduce Ilie Bolojan și că acesta, împreună cu o parte din echipa sa, par mai apropiați de USR decât de PNL. Surse liberale afirmă că există un curent puternic care dorește plecarea din fruntea Guvernului a lui Ilie Bolojan.

Una dintre măsurile pe care Rareș Bogdan le-a criticat vizează impactul pe care decizile luate de guvernul condus de Bolojan îl are asupra primarilor. El spune că a discutat cu sute de aleși locali ai PNL care s-au arătat nemulțumiți de deciziile luat de Guvern: „Sunt îngrijorați că rămân fără cotele defalcate, în condiţiile în care, la unii dintre ei, 40 sau 60% din buget îl fac cu aceste cote defalcate. Nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul, oamenii aşteaptă şi au aşteptări de la Partidul Naţional, suntem o forţă politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această ţară. Nu putem să abandonăm pentru că altfel scrie pe noi PNŢCD. Nu am intrat în politică acum 7 ani ca să mă trezesc cu un partid care ajunge la o cifră, eu vreau un partid care să aibă peste 20% şi să conteze în guvernare”.