Renunță PSD la ”rotativă”?

177462 – 22012026 – Liderii PSD apropiați de Sorin Grindeanu și o parte a conducerii PNL ar negocia debarcarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, susțin surse PSD citate de Cotidianul.ro. Pentru a-l vedea pe Bolojan retras în Senat, PSD ar putea renunța la ”rotativă” urmând că PNL să păstreze funcția de premier până la următoarele alegeri. Dacă Ilie Bolojan va fi debarcat, ar exista varianta înlocuirii sale cu Alexandru Nazare, varianta Cătălin Predoiu find acum mai puțin luată în calcul în ruma documentrului Recorder referitor la problemele din Justiție. De asemenea, se vorbește și despre o nouă formulă de coaliție, PSD-PNL-UDMR-minorități nținale – așadar fără USR. Există însă și temerea că Ilie Bolojan, secondat de Ciprian Ciucu, cu sprijinul unor organizații din Vest, va rupe partidul, încercând astfel să supraviețuiască la Palatul Victoria, deși este un scenariu puțin plauzibil, dată fiind adversitatea pe care a căpătat-o la nivelul întregului partid. Există însă și varianta ca mulți primari, atât din PSD, cât și din PNL, să figureze, la următoareșe alegeri, pe listele AUR. Pasul nu poate fi făcut formal acum, pentru că edilii și-ar pierde mandatele.

Din cauza ultimelor măsuri luate de Guvern, atât PSD, cât și PNL, au scăzut în sondaje. Nici apariția lui Rareș Bogdan la ședința de luni a conducerii PNL nu a fost întâmplătoare, acesta fiind mesagerul primarilor nemulțumiți de Ilie Bolojan.