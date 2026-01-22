Republica Moldova cere sprijinul României pentru finalizarea negocierii Acordului privind repatrierea minorilor neînsoțiți

177473 – 22012026 – Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România, Petre-Florin Manole, a avut o întâlnire bilaterală cu omologul din Republica Moldova, Natalia Plugaru, cu care a discutat despre cooperarea în domeniul muncii și protecției sociale, cu accent pe protecția copilului și sprijinirea reformelor instituționale.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova a solicitat sprijin pentru finalizarea Acordului privind repatrierea minorilor neînsoțiți, document aflat în proces de negociere, esențial pentru asigurarea protecției drepturilor copilului în situații transfrontaliere.

Cei doi demnitari au agreat și reînnoirea Protocolului de cooperare dintre Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) și instituțiile omoloage din Republica Moldova, în contextul reformelor administrative recente din țara vecină, cu accent pe cooperarea în domeniul inspecției sociale și schimbul de bune practici.

În cadrul întrevederii de la București s-a discutat și despre modul în care Republica Moldova trebuie să implementeze Garanția pentru copii, despre combaterea muncii nedeclarate, precum și despre continuarea cooperării dintre instituțiile de ocupare a forței de muncă, inclusiv în procesul de digitalizare și conectare la serviciile europene.