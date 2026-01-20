Reuniune a Comitetului Militar al NATO la Bruxelles

177448 – 20012026 – Comitetul Militar al NATO se va întruni în zilele de 21 și 22 ianuarie 2026 la Bruxelles, la nivelul șefilor apărării.

Întâlnirea va fi prezidată de președintele Comitetului Militar (CMC), amiralul Giuseppe Cavo Dragone, cu participarea celor 32 de Aliați, alături de Comandantul Suprem Aliat în Europa (SACEUR), Generalul Alexus G. Grynkewich și Comandantul Suprem Aliat Transformation (SACT), amiralul Pierre Vandier. Șefii Apărării Aliați se vor întâlni și cu omologii partenerilor NATO din Indo-Pacific, Georgia și Ucraina.

În prima sesiune, SACEUR va informa șefii apărării despre statutul pregătirii NATO de a consolida descurajarea colectivă și postura de apărare a Alianței în fața provocărilor noastre comune de securitate.

În timpul celei de-a doua sesiuni, SACT va aborda modul în care NATO poate accelera furnizarea de capabilități relevante prin sprijinirea națiunilor în adoptarea și promovarea inovației, la scara și ritmul potrivit.

În formatul Consiliului NATO-Ucraina, șefii apărării vor discuta, de asemenea, situația din Ucraina, precum și despre asistența și instruirea în materie de securitate pentru Ucraina (NSATU) și Centrul comun de analiză, formare și educație (JATEC). La această sesiune este invitat și președintele Comitetului Militar al UE (CEUMC).

Următoarele sesiuni vor sublinia rolul strategic al Parteneriatelor de a aborda provocările globale de securitate interconectate și aflate în evoluție cu omologii partenerilor NATO din Indo-Pacific și Georgia.