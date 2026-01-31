Reuniunea Consiliului informal al miniștrilor educației

177556 – 31012026 – În perioada 29 – 30 ianuarie 2026, la Nicosia, în Cipru, a avut loc Consiliul informal al miniștrilor educației, organizat sub auspiciile Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene ( PRES CY ). Întâlnirea a reunit reprezentanți ai statelor membre pentru dialog privind prioritățile europene în educație.

Ministerul Educației și Cercetării a fost reprezentat de domnul Sorin Ion, Secretar de Stat, care a participat la discuții dedicate viitorului profesiei didactice, dezvoltării competențelor și consolidării atractivității carierei didactice la nivel european.

Pe agenda reuniunii s-au aflat teme precum: cooperarea europeană în educație, investițiile în profesori, dezvoltarea profesională continuă și promovarea bunelor practici, precum și dialogul cu reprezentanți ai Comisiei Europene privind obiectivele comune în domeniul competențelor, al educației de calitate și al coeziunii sociale.

România a reafirmat importanța investițiilor în educație, a sprijinului acordat cadrelor didactice și a cooperării europene ca pilon esențial pentru modernizarea sistemelor educaționale și pentru consolidarea unei Europe competitive, incluzive și orientate spre viitor.