177414 – 15012026 – O delegație a Curții de Conturi a României, condusă de Claudia Boghicevici, consilier de conturi, a participat la Reuniunea Președintelor Instituțiilor Supreme de Audit (SAI) din Uniunea Europeană și Ucraina, eveniment dedicat leadershipului feminin, egalității de șanse și rolului auditului public în consolidarea valorilor democratice europene.

Reuniunea, organizată de Tribunalul de Conturi din Spania și Tribunalul de Conturi din Portugalia (Tribunal de Contas de Portugal), a constituit un cadru de dialog instituțional și schimb de bune practici, cu accent pe integrarea perspectivei de gen în activitatea de audit, responsabilitatea SAI-urilor și consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

În cadrul discuțiilor au fost analizate evoluțiile și provocările privind egalitatea de gen, evidențiindu-se faptul că progresele rămân inegale între statele membre. Egalitatea de șanse continuă să reprezinte o provocare structurală, inclusiv în administrația publică și sănătate, iar violența împotriva femeilor, sub toate formele sale, rămâne o realitate gravă, care impune un răspuns ferm, coordonat și eficient din partea autorităților publice.

Reuniunea de la Madrid a oferit un spațiu de cooperare și învățare mutuală, fiind discutate experiențe privind integrarea perspectivei de gen în audituri, combaterea diferențelor salariale, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, promovarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și dezvoltarea leadershipului feminin.

Participarea Curții de Conturi a României reflectă angajamentul instituției pentru buna guvernanță și dialog european. În acest context, Curtea de Conturi a României a demarat un audit al performanței privind utilizarea resurselor publice alocate pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a femicidului, precum și gradul de conformare la obligațiile internaționale și europene asumate de România.