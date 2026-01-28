Rezultatele sistemului PREVENT în trimestrul IV și în anul 2025

177528 – 28012026

Rezultate în trimestrul IV 2025

În perioada octombrie – decembrie 2025, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 3.801 proceduri de achiziție publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 25% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 17.378 de contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 3 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică, în valoare totală de 11.819.879,65 RON (peste 2,3 milioane EUR).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 1.066 autorități contractante, 7.882 de operatori economici și 126.450 persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.

Rezultate în anul 2025

În perioada ianuarie – decembrie 2025, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 16.098 proceduri de achiziție publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 29% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 69.995 contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 15 avertismente de integritate în valoare totală de 241.820.873,07 RON (peste 47 milioane Euro).

Rezultate în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2025

Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Națională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2025 , 230 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de peste 10 miliarde lei (aprox. 1,98 miliarde euro).

Potențialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante reprezentând ministere, instituții publice de la nivel central și local, unități administrativ-teritoriale, regii autonome, precum și companii/societăți comerciale la care statul este acționar majoritar.

Dintre acestea, în aproximativ 99% din cazuri, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese. În două cazuri, ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele față de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.„

În perioada de referință, sistemul PREVENT a analizat, cu scopul de a detecta potențiale conflicte de interese, 148.706 proceduri de achiziție publică. Dintre acestea, aproximativ 21% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 637.213 contracte subsecvente (loturi).

De asemenea, în 91 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT.