România, al 18-lea aviz pentru aderarea la OCDE

177362 – 09012026 – România a primit Avizul Formal din partea Comitetului pentru Chimicale și Biotehnologie, cel de-al 18-lea (din 25) pentru aderarea la OCDE, a anunțat Luca Niculescu. Secretar de Stat în MAE, Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Aceasta înseamnă că României îi sunt recunoscute progresele făcute în protejarea mediului și a sănătății publice, în gestionarea substanțelor chimice și în folosirea responsabilă a biotehnologiilor.

”Este rezultatul muncii comune a mai multor instituții (Ministerul Mediului – punct focal național, MAI, Agenția pentru Mediu, Garda Națională de Mediu, Autoritatea Națională Fitosanitară și Autoritatea Vamală), care au colaborat strâns pentru reguli mai clare, controale mai eficiente și o mai bună prevenire a riscurilor de mediu — inclusiv combaterea comerțului ilegal cu pesticide”, a menționat Niculescu.

Evaluarea a vizat aspecte relevante privind cadrul legal, instituțional și de politici al României în domeniul gestionării produselor chimice și de biotehnologie, inclusiv privind prevenirea, pregătirea și reacția de răspuns față de accidentele chimice, precum și cu privire la funcționarea Registrului de eliberare și transfer de poluanți.

România se aliniază la cele mai bune standarde ale Organizației privind managementul substanțelor chimice și utilizarea responsabilă a biotehnologiilor. Măsurile concrete întreprinse de autorități în implementarea Planului de acțiune pentru alinierea legislației și politicilor naționale la standardele OCDE au în vedere: consolidarea capacității instituționale și a colaborării interinstituționale pentru evaluarea riscurilor și pericolelor pentru mediu; derularea de inspecții sistematice de către Garda Națională de Mediu; creșterea gradului de punere în aplicare a legislației privind combaterea comerțului ilegal cu pesticide, inclusiv prin întărirea controalelor la punctele de frontieră și schimbul rapid de informații prin colaborare intensificată între Autoritatea Națională Fitosanitară și Autoritatea Vamală Română.