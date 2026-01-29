România candidează pentru găzduirea viitoarei Agenţii vamale a Uniunii Europene

177536 – 29012026 – O instituție nouă a Uniunii Europene ar putea avea sediul la București, România aflându-se în competiție cu alte opt orașe europene.

Uniunea Europeană pregătește crearea unei noi Agenții Vamale a UE (EU Customs Agency – EUCA), care ar urma să devină operațională în 2028. Instituția este gândită pentru a răspunde creșterii masive a numărului de colete ieftine din afara UE, în special din China, care ajung zilnic în terminalele de marfă europene.

În prezent, vama UE este gestionată de 27 de autorități naționale, cu proceduri și evaluări de risc diferite, ceea ce îngreunează controlul transporturilor suspecte, de la produse nesigure la droguri sau mărfuri contrafăcute. Noua agenție ar urma să îmbunătățească acest sistem printr-o coordonare centralizată și prin utilizarea unui hub comun de date pentru monitorizarea transporturilor.

EUCA va avea aproximativ 250 de angajați și nu va înlocui autoritățile naționale, ci le va coordona. Rolul său principal va fi supravegherea fluxurilor comerciale, evaluarea riscurilor comune și schimbul de date între statele membre, cu scopul de a combate mai eficient frauda vamală și contrabanda.

Instituțiile europene trebuie să decidă unde va fi amplasat sediul agenției, iar nouă orașe s-au înscris în competiție.

Printre orașele candidate se află și capitala României.

„Găzduirea EUCA la București ar consolida coeziunea Uniunii prin plasarea unei autorități strategice-cheie într-o regiune esențială pentru securitatea fluxurilor comerciale europene”, se arată în dosarul de candidatură. Autoritățile românești fac referire directă la rolul jucat de porturile de la Dunăre, care au devenit în ultimii ani o rută vitală pentru exporturile Ucrainei, în contextul războiului declanșat de Rusia.

Un avantaj important al Bucureștiului este faptul că spațiul propus pentru sediul agenției este disponibil imediat, spre deosebire de alte orașe unde clădirile vor fi gata abia peste câțiva ani.

Printre argumentele logistice menționate în sprijinul candidaturii se numără și linia de metrou M6, care ar urma să conecteze până în 2028 cele două aeroporturi ale Capitalei de oraș.

Bucureștiul concurează cu opt orașe europene, fiecare cu atuuri diferite. Lille, oraș din nordul Franței, este văzut ca unul dintre favoriți, după ce și-a lansat candidatura mai devreme și beneficiază de influența Parisului în dezbaterea privind controlul comerțului online. Haga, capitala politică a Țărilor de Jos, mizează pe apropierea de portul Rotterdam și de aeroportul Schiphol, precum și pe faptul că găzduiește deja instituții europene din domeniul justiției și securității.

Roma propune o clădire istorică și subliniază că nu găzduiește nicio agenție a Uniunii Europene, în timp ce Málaga, oraș din sudul Spaniei, se prezintă ca un hub digital și de securitate cibernetică. Varșovia își leagă candidatura de rolul Poloniei ca stat de frontieră al UE și de experiența acumulată prin agenția Frontex.

La rândul său, Zagreb mizează pe faptul că Croația nu are nicio agenție europeană, iar Porto invocă tradiția istorică a vămilor și oferă facilități fiscale. Orașul belgian Liège pornește de la un avantaj logistic major: unul dintre cele mai mari huburi aeriene de marfă din Europa și un punct-cheie pentru avalanșa de colete din comerțul electronic.

Procedura de selecție a orașului nu este încă stabilită clar. Statele membre și Parlamentul European au poziții diferite: guvernele vor să aibă un cuvânt decisiv, în timp ce eurodeputații se opun încercărilor acestora de a păstra controlul decisiv.

În această etapă, Parlamentul European, prin comisia de specialitate, organizează audieri ale celor nouă orașe candidate, unde fiecare își prezintă clădirile propuse și argumentele logistice și strategice.

Decizia finală va fi una politică și va ține cont de mai mulți factori, printre care disponibilitatea rapidă a sediului, infrastructura, accesul și echilibrul geografic între statele membre.

România şi-a susţinut miercuri candidatura pentru găzduirea viitoarei Agenţii vamale a Uniunii Europene (EUCA), în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri organizate de Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) a Parlamentului European. Ministrul finanţelor Alexandru Nazare a prezentat principalele atuuri ale Bucureştiului, punând accent pe expertiza în securitate cibernetică, competitivitatea pieţei muncii şi disponibilitatea imediată a sediului.

„România crede în reforma vamală europeană şi îşi doreşte ca aceasta să reuşească”, a argumentat Nazare candidatura, subliniind că ţara dispune deja de infrastructura tehnică necesară, de voinţă politică şi de capacitatea administrativă pentru a susţine activitatea noii agenţii. El a amintit şi măsuri recente luate de guvern, precum introducerea taxelor vamale pentru coletele mici din afara UE, ca dovadă a angajamentului faţă de un comerţ sigur şi controlat.

Un argument-cheie al României îl reprezintă poziţia Bucureştiului ca hub regional de securitate cibernetică, susţinută de prezenţa Centrului european de securitate cibernetică şi a specialiştilor IT. Ministrul a arătat că acest aspect este esenţial pentru protejarea viitorului centru de date vamale al UE, inclusiv în contextul geopolitic actual.

România oferă un sediu de peste 9.000 de metri pătraţi, disponibil imediat, cu chiria acoperită pe 15 ani, posibilităţi de extindere şi stimulente fiscale pentru personal. Potrivit lui Nazare, Bucureştiul asigură şi un standard ridicat de viaţă şi siguranţă pentru angajaţii agenţiei.