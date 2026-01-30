România își consolidează prezența pe piața turistică din Republica Moldova

177553 – 30012026 – România își reconfirmă prezența activă pe piața turistică din Republica Moldova, prin participarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) la târgul internațional de turism „Tourism & Travel Expo”, organizat în perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, la Chișinău.

Evenimentul, susținut de Ministerul Culturii și Oficiul Național al Turismului din Republica Moldova, reprezintă unica platformă expozițională de profil din această țară, reunind actori relevanți ai industriei turistice: agenții de turism, companii aeriene, administrații publice, structuri de cazare, centre balneare și operatori de transport.

România este un participant constant la acest târg, fiind prezentă la 28 dintre cele 29 de ediții organizate până în prezent. Această continuitate reflectă importanța strategică a pieței din Republica Moldova și interesul susținut pentru promovarea României ca destinație turistică de proximitate, cu oferte diversificate și accesibile.

Prezența la Chișinău oferă, astfel, un cadru relevant pentru prezentarea ofertei turistice a României, cu accent pe turismul balnear, cultural-religios și montan. Edițiile anterioare au confirmat interesul publicului pentru aceste tipuri de produse turistice, standul României situându-se constant printre cele mai vizitate, ca expresie a unei relații turistice consolidate.

Delegația MEDAT este condusă de secretarii de stat Viorel Băltărețu și Gabriel-Bogdan Ștețco, care vor participa la ceremonia oficială de deschidere a târgului, vor avea întâlniri cu reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova și vor vizita expoziția. În cadrul standului României sunt programate activități de prezentare gastronomică și degustări, realizate cu sprijinul Organizației de Management al Destinației „Țara Dornelor”, menite să ofere publicului o experiență a directă a tradițiilor și a specificului local.

Fluxul turistic dintre Republica Moldova și România se menține la un nivel ridicat, susținut de proximitatea geografică, comunitatea de limbă, istorie și tradiții. Datele statistice indică o creștere constantă a numărului de sosiri din Republica Moldova, chiar și în condițiile în care o parte semnificativă a cetățenilor moldoveni dețin și cetățenia română, aspect care face dificilă o cuantificare exactă a acestui flux.

Cooperarea bilaterală în domeniul turismului se bazează pe cadrul formal instituit prin Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind Cooperarea în Domeniul Turismului, semnat la București la 22 noiembrie 2018, precum și prin protocolul de colaborare între Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (actual MEDAT) din România și Ministerul Culturii din Republica Moldova pentru constituirea Grupului de lucru comun al experților din turism, semnat în data de 6 aprilie 2023.

România și Republica Moldova dezvoltă, în acest cadru, proiecte menite să valorifice patrimoniul cultural și identitar comun, prin conturarea unor rute turistice transfrontaliere. Printre acestea se numără Ruta Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, în România și Republica Moldova, Ruta bisericilor de lemn din cele două state, Ruta meșteșugarilor și a meșteșugurilor tradiționale, precum și Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova.

Împreună, țările noastre au înscris în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO 5 elemente: Cobza – cea mai recentă reușită, în 2025 –, Mărțișorul, Colindatul în ceată bărbătească, Tehnicile tradiționale de realizare a scoarței și Arta cămășii cu altiță (Ia). Acest demers contribuie la consolidarea unei perspective integrate asupra destinațiilor de pe ambele maluri ale Prutului. Mai mult, ca expresie vie a patrimoniului cultural împărtășit, la standul României este prezent un cobzar din județul Gorj, care va susține o serie de momente artistice.

În continuare, relațiile dintre cele două state se dezvoltă pe două coordonate majore: afirmarea caracterului special al legăturii bilaterale și dimensiunea europeană a cooperării, fundamentată pe obiectivul strategic al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.