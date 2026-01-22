România își promovează potențialul turistic la FITUR Madrid 2026

177472 – 22012026 – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) participă, în perioada 21–25 ianuarie 2026, la Târgul Internațional de Turism FITUR Madrid, una dintre cele mai importante manifestări expoziționale de profil la nivel mondial, desfășurată la IFEMA – Feria de Madrid, Spania.

Piața spaniolă reprezintă o piață prioritară pentru turismul românesc, Spania situându-se constant între primele zece țări emițătoare de turiști către România. Creșterea numărului de turiști spanioli în ultimii ani, accesibilitatea aeriană ridicată și interesul acestora pentru circuite culturale, turism în natură, turism rural și city break-uri fac din România o destinație cu un potențial semnificativ de dezvoltare pe această piață.

Participarea la FITUR Madrid oferă României o platformă importantă de vizibilitate internațională, într-un context care reunește mii de profesioniști din industria globală a turismului, reprezentanți ai autorităților, mass-media și public larg. MEDAT urmărește creșterea notorietății României ca destinație turistică, consolidarea poziționării sale pe piețele externe și susținerea dezvoltării durabile a turismului românesc.