România, la -10º C: Situația e sub control, spune ministrul Energiei

177365 – 09012026 – În data de 3 ianuarie, aproape 95.000 de gospodării din întreaga țară erau fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În doar cinci zile, prin efortul a 340 de echipe din teren, peste 90% dintre acestea au fost reconectate la rețea, restul fiind în curs de soluționare, a anunțat ministrul Bogdan Ivan, în urma ședinței Comandamentului Energetic Național, convocat pentru a doua oară în această săptămână.

Ministrul a precizat că au fost 5.288 de intervenții, pentru care au fost mobilizați aproape 1.000 de oameni, care continuă să lucreze în condiții extrem de grele, cu sprijinul a sute de utilaje: 45 de generatoare, utilaje de deszăpezire, macarale, autospeciale, autovehicule 4×4, drone și chiar un snowmobil, pentru intervenții în zone greu accesibile.

Ivan a precizat că există încă trei avertizări de vreme severă, cu ninsori abundente, viscol, polei și temperaturi de -10, -15 grade.

”Am coordonat toți operatorii pentru a fi pregătiți. Avem stocuri de cărbune, depozitele de gaze sunt umplute în proporție de aproape 70%, peste media Uniunii Europene de 58%”, a dat asigurări Ivan.

În zilele geroase, consumul zilnic se apropie de 50 de milioane de metri cubi. Producția internă de gaze naturale este de 23,7 milioane de metri cubi, iar în depozite erau în data de 8 ianuarie 2026 – 2,160 miliarde de metri cubi de gaze, cu peste 202 milioane de metri cubi mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.