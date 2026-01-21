România trebuie să aibă o populație pregătită și pentru crizele civile

177457 – 22012026 – Șeful Statului Major al Apărării a susținut o conferință de presă comună la Sibiu cu generalul Alexus Grynkewich, comandantul Forțelor Aliate din Europa.

România trebuie să aibă o populație pregătită pentru diferite situații de criză, inclusiv pentru susținerea unui efort de război, a declarat marți șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu.

El a subliniat că Armata Română derulează și programe de pregătire alături de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

”Începând din acest an ne propunem să aducem în unitățile Ministerului Apărării Naționale tineri, pe bază de voluntariat, care să fie pregătiți într-o specializare de bază militară. În funcție de resursele bugetare puse la dispoziție, ne propunem anul acesta să pregătim un număr de 1.000 – 2.000 de militari. Cel mai probabil, în anii următori o să avem două la trei serii de pregătire pe an. Capacitatea Armatei Române de a pregăti acest tip de militari este între 2.000 și 10.000 de militari pe an. Trebuie să avem o populație pregătită pentru diferite situații de criză, și aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundații, dar în egală măsură și o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război. Și avem în plan foarte multe programe de pregătire în acest sens, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, a explicat generalul.