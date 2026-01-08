S-au terminat sărbătorile, reîncep jocurile politice pe marginea numirilor la servicii și parchete

177356 – 08012026 – Președintele Nicușor Dan este interesat de o negociere mai amplă cu partidele de guvernământ pe numirile în fruntea serviciilor de informații și șefiile marilor parchete – Parchetul General, DNA și DIICOT.

Potrivit unor surse citate de Gândul, în perioada imediat următoare, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar putea declanșa procedura de numire la DNA și PG, având în vedere că „vor fi 40 de zile pentru depunerea candidaturilor”, spun surse din Palatul Cotroceni.

Contactat de Gândul, ministrul Justiției, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informația: „Analizăm calendarul procedurii și vom stabili săptămâna aceasta” (8 sau 9 ianuarie – n.n.).

Potrivit G4Media, președintele Nicușor Dan va negocia cu toate formațiunile din coaliție numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete, dar accentul va fi pus pe PSD, partidul cu cea mai mare pondere în Parlament.

Discuțiile vor fi nu doar despre șefii instituțiilor, ci și despre adjuncții lor și despre șefii de secții.

Având în vedere declarațiile mai multor lideri PSD care susțin că în cursul acestei luni va fi reanalizată participarea la guvernare, președintele României încearcă să tempereze situația și propune ca social-democrații, așa cum este și în prezent, să dețină în continuare șefia SIE. PNL ar urma să dea șeful SRI, așa cum a fost și în perioada Iohannis.

În spațiul public au apărut, din nou, nume pentru conducerea civilă a acestor servicii: pentru SRI – liberalii au două nume – Mircea Abrudean (președintele Senatului, considerat om de bază al lui Ilie Bolojan) și Cătălin Predoiu (ministru de Interne, considerat unul dintre adversarii lui Bolojan din interiorul partidului, al doilea cel mai votat de Congres). O numire a lui Predoiu în fruntea SRI ar elibera un post de prim-vicepreședinte al PNL, funcție în care Bolojan vrea să susțină o persoană mai apropiată de el. Și numirea lui Abrudean pare să-l favorizeze tot pe Ilie Bolojan care, după plecarea de la Guvern, ar putea reveni în fruntea Senatului.

În ceea ce privește numirea unui nou șef la SIE, există trei nume din PSD – Sorin Grindeanu, care este și președinte al partidului, dar și al Camerei Deputaților, Vasile Dâncu, în prezent europarlamentar, despre care s-a mai discutat că a vizat conducerea unui serviciu de informații, dar și Victor Negrescu, europarlamentar, un politican cu o experiență mai consistentă în domeniul politicii externe. O eventuală numire a lui Grindeanu în fruntea SIE ar agita, din nou, apele în PSD (pentru că ar trebui organizat un nou Congres pentru alegerea președintelui), dar ar mai calma lucrurile în coaliția de guvernare pentru că ”punerea pe hold” a PSD ar mai tempera criticile la adresa măsurilor luate de premier. Numirea lui Dâncu sau Negrescu ar duce doar la înlocuirea lor în Parlamentul European.

În acest context și având în vedere faptul că numirea noilor șefi de parchete depinde de filtrul CSM, ”referendumul” pe care președintele vrea să-l facă în interiorul breslei magistraților capătă alte semnificații. Președintele face o mișcare prin care vrea să aibă siguranța că în momentul în care va semna decretele de numire ale noilor șefi de parchete persoanele promovate sunt cele pe care le agreează, fără suprize din partea magistraților. De precizat că atât Alex Florența, cât și Marius Voineag (ale căror mandate se încheie la 31 martie 2026) mai pot candida pentru încă un mandat, chiar dacă activiatea lor a fost criticată de mai multe ori de președinte.

Deși numirea șefilor de servicii este o responsabilitate directă a președintelui, tergiversarea nominalizărilor ar putea fi pusă și pe seama interesului deosebit pe care președintele îl arată față de numirea șefilor de parchete. Asta chiar dacă legislația spune clar că politicul nu are ce căuta în numirile din Justiție.