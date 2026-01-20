SACEUR a discutat cu președintele și premierul despre Santinela Estului și Programul SAFE

177446 – 20012026 – Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich, a fost primit luni, 19 ianuarie, la Palatul Cotroceni și la Palatul Victoria, unde a avut întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

În cadrul întrecederii de la Palatul Cotroceni, președintele României, Nicușor Dan, a evidențiat provocările de securitate din regiunea Mării Negre, determinate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spațiul aerian național, și a apreciat lansarea Operației NATO Eastern Sentry, care va întări postura de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Potrivit unui comunicat de presă, Președintele României a oferit asigurări că țara noastră va rămâne un Aliat credibil și responsabil în cadrul NATO, care își va respecta angajamentele, atât în plan operațional, prin participarea la misiuni și operații Aliate, cât și în ceea ce privește alocările pentru bugetul Apărării, conform țintei asumate la Summitul NATO de la Haga din anul 2025.

Tot despre eforturile comune de consolidare a posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic s-a discutat și în cadrul întrevederii de la Pașlatul Victoria.

Prim-ministrul Bolojan a prezentat măsurile interne pentru consolidarea capacității naționale de apărare, inclusiv creșterea resurselor bugetare în direcția angajamentelor asumate la Summitul de la Haga, precum și cele privind utilizarea Programului SAFE pentru modernizarea industriei naționale de apărare și a infrastructurii destinate mobilității militare.

În cadrul discuțiilor a fost abordată situația din Ucraina și stadiul negocierilor privind procesul de pace. De asemenea, au mai fost discutate și măsuri concrete de apărare a spațiului aerian, inclusiv în contextul riscurilor de intruziune ale dronelor în spațiul nostru aerian.

Generalul Alexus G. Grynkewich a apreciat rolul esențial al României pentru securitatea și stabilitatea în regiunea Mării Negre, precum și contribuția importantă a țării noastre la securitatea europeană și cea euroatlantică, în ansamblu.

Totodată, SACEUR a subliniat că NATO acordă o atenție continuă evoluțiilor de securitate regionale și întreprinde măsurile necesare pentru a descuraja orice acțiuni ostile și a îmbunătăți apărarea colectivă a întregului teritoriu al Alianței Nord-Atlantice.

De asemenea, SACEUR s-a întâlnit cu conducerea MApN – ministrul apărării naţionale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad – discuțiile vizând tot consolidarea securității regionale și întărirea apărării pe Flancul Estic aliat.

De asemenea, au fost analizate priorităţile pentru Summitul NATO de la Ankara, care va avea loc în luna iulie a acestui an, și a fost subliniată importanţa strategică a Mării Negre pentru asigurarea stabilităţii şi securității spațiului euro-atlantic. Totodată, a fost punctată importanța implementării deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga, privind creșterea investițiilor în apărare, România fiind un contributor important atât la consolidarea posturii aliate pe flancul estic, cât și la acordarea sprijinului pentru Ucraina. În context, generalul Grynkewich a mulțumit țării noastre pentru contribuția la mecanismul PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei.

Un alt subiect al discuției de la sediul MApN au fost războiul hibrid, amenințările și impactul asupra securității internaționale, precum și modalitățile pentru contracararea acestuia.

Duminică, 18 ianuarie, generalul Alexus G. Grynkewich a vizitat Baza Militară 99 de la Deveselu, unde s-a întâlnit cu militarii români și americani și a avut o rundă de discuții cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și cu generalul de flotilă aeriană Răzvan Brătulescu.

Discuțiile s-au axat pe misiunile și capabilitățile operaționale ale bazei, pe cooperarea dintre Armata României și cea a Statelor Unite ale Americii, în context aliat și regional, precum și pe schimbul de experiență și consolidarea interoperabilității în cadrul NATO.