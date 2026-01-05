Se circulă în condiții de iarnă în 19 județe din țară

177346 – 05012026 – Circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă pe drumurile din 19 judeţe, unde carosabilul este parţial acoperit cu zăpadă.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, pe DN 1 pe tronsonul kilometric 102 – 138, între localitatea Nistoreşti, judeţul Prahova, până la limita cu judeţul Braşov, a fost ridicată restricția pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Traficul se desfășoară pe un carosabil umed.

La nivel naţional, sunt semnalate ninsori în judeţele Arad, Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava şi Vrancea.

În zona de sud şi sud-est plouă uşor, carosabilul fiind umed.

Pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, pe tronsonul kilometric 130 – 148, şi pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 225 – 316, ninge, traficul fiind redus.

Pe autostrăzile A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, plouă, cu vizibilitate bună, carosabilul fiind umed.

Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.