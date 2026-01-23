Se face sau nu ”rotativa” în 2027?

177485 – 23012026 – Primarul orașului Cavnic din județul Maramureș, liberalul Vladimir Petruț, unul dintre cei mai vocali opozanți ai prim-ministrului Ilie Bolojan, iese din nou în spațiul public cu o declarație care închinge spiritele în cadrul coaliției de guvernare.

Petruț relatează despre o întâlnire de partid care a avut loc anul trecut la Sighetu Marmației, la care au participat mai mulți edili și parlamentari. Atunci, președintele PNL Ilie Bolojan le-ar fi spus celor prezenți că există o strategie prin care PSD să fie împiedicat să preia conducerea Guvernului în 2027, când este progra,ată ”rotativa”.

Edilul a povestit la Realitatea PLUS că discuția ar fi avut loc în timpul Școlii de Vară a liberalilor, la începutul lunii octombrie (2025 – n.n.), într-un cadru informal, la o masă la care participau aproximativ zece primari, înconjurați de zeci de membri ai partidului, parlamentari și lideri locali. În acel context, mai mulți edili ar fi ridicat problema măsurilor adoptate de Guvern și a riscului ca acestea să fie anulate în cazul în care PSD ar prelua funcția de premier la rotativă.

Primarul susține că Ilie Bolojan ar fi transmis atunci că, deși rotativa va avea loc, social-democrații nu vor ajunge să numească premierul. „Și atunci noi am întrebat, cum adică. Și a spus: `Veți vedea, există un plan`. Din ceea ce noi am aflat ulterior, se pare că va fi un premier tehnocrat din zona USR-ului, nu din PSD”, a dezvăluit primarul.

Din punctul lui de vedere, Vladimir Petruț susține că această strategie ar avea rolul de a împiedica revenirea asupra unor decizii considerate sensibile și de a evita un eventual impact electoral negativ pentru PNL. El a mai spus că, în interiorul partidului, există temeri că PSD ar putea modifica anumite politici dacă ar prelua conducerea executivului, ceea ce ar afecta echilibrul politic înaintea alegerilor.

„Eu știu că nu va fi dată guvernarea PSD-ului, pentru că PSD-ul, prin metehnele lor și modul lor de a lucra, ar fi tentat să dea înapoi anumite lucruri care au fost luate și atunci barometrul politic în alegeri ar face o diferență. PNL-ul n-ar putea să se lupte cu PSD-ul pentru a-și menține măsurile și atunci va veni un tehnocrat care să mențină măsurile, să nu afecteze cele două partide. O să vedeți că așa va fi”, a dezvăluit politicianul.

Reacția PSD a venit imediat prin vocea senatorului Daniel Zamfir. Acesta a spus că ”dl. Bolojan poate să facă orice plan gândește domnia sa”. PSD nu concepe să nu preia conducerea Guvernului la ”rotativă”, acest lucru echivalând cu ieșirea social-democraților de la guvernare.

Îngrijorări cu privire la rotativa guvernamentală din 2027 a exprimat, în urmă cu câteva zile, și liderul UDMR Kelemen Hunor. Acesta a arătat că ”rotativa” poate provoca blocaje în administrație, criticând ”rotativa” din 2023, despre care a spus că nu a fost benefică pentru cetățeni pentru că a dus la lipsa de autoritate în administrația centrală. Dar despre chimbul premierilor, Kelemen a spus că putem vorbi spre sfârșitul acestui an sau chiar prin martie 2027. Asta pentru că noul premier va trebui să vină în fața Parlamentului cu propriul program de guvernare și, eventual, cu o nouă echipă.

Dacă lucrurile ar sta cum spune primaru, din Cavnic, iar situația economică se va îmbunătăți cu un Guvern condus de un premier tehnocrat venit din zona USR, atunci PNL ar rămâne, în perspectiva alegerilor din 2028, în urma USR, electoratul ținând minted oar măsurile de austeritate. În acest fel s-ar confirma zvonurile că Ilie Bolojan ”trage mai mult cu USR decât cu propriul partid”, iar în eventualitatea unei fuziuni PNL-USR, discuțiile s-ar face ”de la egal la egal”.

Un premier tehnocrat este însă puțin probabil să fie acceptat chiar și în interiorul PNL, nemaivorbind de PSD și UDMR. PSD nu va accepta ”să fie împins pe scări”, iar actuala coaliție se va rupe, iar singurii care au de câștigat, așa cum se întâmplă și acum, sunt cei de la AUR. În prezent, PSD este principalul partid de guvernământ, deținând 23% în Parlament. ”Zestrea” PNL este 14%, iar cea a USR – 12%.

Nici despre alegeri anticipate nu poate fi vorba, mai ales că acestea nu au avut loc niciodată până acum după 1990. Nu ar avantaja decât AUR, care în prezent are peste 40% în sondajele de opinie, fără să facă mari eforturi.