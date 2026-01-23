Se reașează legislația electorală

177481 – 23012026 – Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a avut o întrevedere cu reprezentanții mai multor organizații civice membre ale Coaliției Cod Electoral ACUM! și ale Coaliției Vot Corect. Întâlnirea s-a desfășurat la sediul AEP și face parte dintr-un demers mai amplu de consultare a societății civile și a altor actori relevanți cu privire la îmbunătățirea cadrului normativ aferent alegerilor și modernizarea proceselor electorale în vederea consolidării democrației românești.

​Din partea Autorității Electorale Permanente, la discuții au participat vicepreședinții instituției, Vajda Zsombor și Cosmin-Gabriel Popp, secretarul general, Dan Vlaicu, precum și conducătorii principalelor compartimente de specialitate din cadrul AEP.

În deschiderea dialogului, președintele AEP a subliniat că exercițiul electoral complex din anii 2024-2025 a demonstrat că actualul cadru legislativ și-a atins limitele administrative. În acest context, instituția și-a asumat rolul de a iniția o reformă structurală, bazată pe experiența concretă acumulată și invitând societatea civilă să participe activ la reconfigurarea legislației electorale, care să asigure coerență, predictibilitate și utilizarea eficientă a resurselor publice.

​În cadrul dialogului, au fost abordate prioritățile strategice care converg cu evaluarea AEP privind necesitatea unei reforme legislative ample, precum:

​elaborarea unui cod electoral sau a unei legi-cadru care să stabilească reguli uniforme aplicabile tuturor tipurilor de scrutin;

creșterea gradului de transparență cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, consolidarea mecanismelor de monitorizare a veniturilor și cheltuielilor formațiunilor politice atât în activitatea curentă, cât și în perioada campaniei electorale și adoptarea normelor de aplicare a reglementărilor europene în domeniul publicității politice din mediul online;

​extinderea capabilităților Registrului Electoral și introducerea unor mijloace tehnologice moderne, inclusiv scanarea buletinelor de vot pentru consemnarea rezultatelor în timp real;

​transformarea instruirii experților electorali și operatorilor de calculator într-un proces sistemic și permanent de formare continuă;

eficientizarea structurii instituționale.

​„Experiența anilor 2024 și 2025 arată că sistemul nostru este rezilient, dar funcționează la limita capacității administrative din cauza unui cadru legislativ fragmentat, reglementat de șapte acte normative principale. Revizuirea legislației nu este o ambiție instituțională, ci o necesitate practică pentru a asigura un consum responsabil de resurse și pentru a recâștiga încrederea alegătorilor în integritatea proceselor electorale”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu.

​Ca urmare a discuțiilor de astăzi, s-a stabilit organizarea unei serii de întrevederi cu asociațiile prezente, printre care se numără Expert Forum, Centrul pentru Inovare Publică, Active Watch, Code for Romania, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, în cadrul cărora vor fi abordate propuneri concrete de revizuire a legislației electorale pe temele propuse de acestea.

​Acest dialog face parte din invitația lansată de AEP către formațiunile politice, structurile asociative ale aleșilor locali și societatea civilă de a participa la un proces incluziv de consolidare a cadrului electoral din România.