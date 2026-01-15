Secțiile ATI vor avea propriul epidemiolog și un asistent responsabil exclusiv cu controlul infecțiilor

Secțiile ATI vor avea propriul epidemiolog și un asistent responsabil exclusiv cu...

177407 – 15012026 – Ministerul Sănătății anunță un pachet de măsuri concrete pentru controlul infecțiilor nosocomiale, centrat pe reorganizarea secțiilor de terapie intensivă și pe formarea continuă a personalului medical. Ministrul Alexandru Rogobete atrage atenția că presiunea uriașă din ATI impune soluții reale, aplicabile, nu simple constatări administrative.

Modificări structurale în secțiile ATI, cu accent pe controlul infecțiilor

Ministrul Alexandru Rogobete a subliniat că în ATI sunt luate zilnic decizii vitale, în condiții de stres extrem și presiune constantă, uneori la limita rezistenței umane. Astfel, fiecare secție de terapie intensivă va avea epidemiolog propriu, iar în schema de personal a fost introdus un asistent medical responsabil exclusiv cu controlul infecțiilor. Măsura urmărește prevenirea infecțiilor asociate actului medical prin supraveghere permanentă și intervenție rapidă, direct la nivelul secției.

În paralel cu modificările administrative, ministrul Sănătății a semnat miercuri un nou Program Național de formare și evaluare continuă destinat personalului medical din secțiile de terapie intensivă, care îi vizează pe asistenții medicali ATI.

Programul pune accent pe reevaluarea gesturilor zilnice din activitatea medicală, pe comunicare și pe coeziunea echipelor din ATI. Scopul este reducerea erorilor, creșterea siguranței pacienților și consolidarea încrederii între membrii echipei medicale.

Potrivit ministrului Sănătății, fiecare secție de terapie intensivă din România va beneficia de această abordare, iar programul este conceput pentru a rămâne funcțional pe termen lung în sistemul sanitar.