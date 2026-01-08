Ședinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al MMAP

177358 – 08012026 – Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (C.M.S.U), constituit la nivelul MMAP. Ședința extraordinară a C.M.S.U a fost organizată ca urmare a informării, atenționării și a avertizărilor hidrometeorologice de COD PORTOCALIU și COD GALBEN transmise de Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M) și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) și a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop.

INFORMAREA METEOROLOGICĂ emisă astăzi vizează, pentru pentru intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00, precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ de COD GALBEN este valabilă pentru intervalul 8 ianuarie, ora 23:00 – 9 ianuarie, ora 15:00. Fenomenele vizate sunt: ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m și intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ de COD PORTOCALIU este valabilă pentru intervalul 8 ianuarie, ora 23:00 – 9 ianuarie, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt viscol puternic și vizibilitate sub 50 m în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali la altitudini în general de peste 1700 m.

Tot pentru intervalul 8 ianuarie, ora 23:00 – 9 ianuarie, ora 10:00 este în vigoare și o AVERTIZARE METEOROLOGICĂ de COD GALBEN și vizează intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sudul Munteniei și al Dobrogei și nordul și estul Moldovei.

O nouă ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN este valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 20:00 – 9 ianuarie, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt: temperaturi minime deosebit de scăzute, ger, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte.

Tot astăzi a fost emisă și o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru intervalul 8.01.2026 ora 12:00 – 9.01.2026 ora 24:00 ce vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE. Bazinele hidrografice vizate sunt: Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Ialomiţa.

AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ DE COD GALBEN vizează intervalul 8.01.2026 ora 12:00 – 9.01.2026 ora 24:00 și râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu (judeţele: Gorj şi Dolj), Olt (judeţele: Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ (judeţele: Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj), Teslui (judeţele: Dolj şi Olt), Vedea, Teleorman (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş, Dâmboviţa, Sabar (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Neajlov (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Teleajen (judeţul Prahova).

AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ DE COD PORTOCALIU vizează intervalul 8.01.2026 ora 12:00 – 09.01.2026 ora 12:00 și râurile din bazinele hidrografice: râul Jiu pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru – amonte Podari (judeţul Dolj), râul Teleajen pe sectorul aval confluenţă cu râul Vărbilău (judeţul Prahova).