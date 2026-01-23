Șeful Apărării, la reuniunea MCCS de la Bruxelles

177488 – 23012026 – În cea de-a doua zi a reuniunii Comitetului Militar al NATO, în formatul Șefilor Apărării (MCCS), șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat la sesiunile dedicate cooperării cu partenerii NATO.

Discuțiile au avut loc în cadrul Consiliului NATO – Ucraina, al sesiunii NATO -Georgia, precum și în format extins, cu partenerii din regiunea Indo-Pacific – Australia, Noua Zeelandă, Japonia și Coreea de Sud, fiind abordate modalități de consolidare a dialogului și cooperării în domeniul securității.

În marja reuniunii, generalul Vlad a avut o întrevedere bilaterală cu omologul din Japonia, stat cu care România a instituit un parteneriat strategic încă din 2023. Discuțiile au vizat aprofundarea cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul schimburilor educaționale între instituțiile militare de învățământ, precum și posibilitatea participării Japoniei la Grupul operativ naval pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (Mine Countermeasures Black Sea Task Group – MCM BS TG).

În acest context, șeful Statului Major al Apărării a reiterat invitația adresată omologului japonez de a efectua o vizită oficială în România, în vederea consolidării dialogului militar și identificării unor noi direcții de cooperare practică între cele două state.