Senatorul Titus Corlățean, ales reprezentant la Comisia de la Veneția din partea Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru afaceri juridice și drepturile omului

177523 – 28012026 – În cadrul primei părți a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), de la Strasbourg (26-30 ianuarie 20260, senatorul Titus Corlățean a fost ales, în baza acordului celor cinci grupuri politice ale APCE, în calitate de reprezentant al Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului a APCE la Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția).

Comisia de la Veneția este organul consultativ al Consiliului Europei în materie constituțională, care dezvoltă și diseminează experiențele constituționale și juridice ale statelor membre, contribuind astfel la consolidarea unui patrimoniu constituțional comun. Această structură a fost creată în baza unui acord lărgit al Consiliului Europei care aduce laolaltă cele 46 de state membre ale Organizației de la Strasbourg și alte 15 țări care împărtășesc aceleași valori fundamentale. Rolul Comisiei de la Veneția este de a furniza statelor membre consiliere juridică și de a acorda asistență acelor state care doresc să aducă structurile lor instituționale și juridice în concordanță cu standardele europene și internaționale în domeniile democrației, drepturilor omului și statului de drept.

Mandatul senatorului Corlățean va fi exercitat pe parcursul acestui an, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă un an.