Și, totuși, ce au căutat fondurile de investiții americane la Guvern?

177544 – 30012026 – Premierul Ilie Blojan a primit, la Palatul Victoria, o delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America, anunță Guvernul.

Prim-ministrul a punctat cele mai importante priorități ale Guvernului pentru anul în curs (continuarea reducerii deficitului bugetar la o cifră care să se apropie de 6%-6,2% din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcționare ale statului, menținerea stabilității guvernamentale și punerea economiei pe baze mai sănătoase, inclusiv prin implicarea mai multor oameni în economia reală și susținerea companiilor care fac transfer tehnologic și susțin exporturile.

Din 2027, România va deveni un exportator net de gaze naturale în condițiile în care vor intra în exploatare zăcămintele din Marea Neagră, a menționat șeful Executivului, adăugând că este important ca o parte din această resursă să rămână în țară și să dezvolte industrii care s-au confruntat cu provocări în ultimii ani. Pe lângă această oportunitate, prim-ministrul a făcut referire și la spațiul de dezvoltare pe care îl oferă domeniul procesării produselor agricole.

Investitorii au subliniat că apreciază măsurile de reformă ale Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de optimizare a cheltuielilor și au întrebat care sunt perspectivele economice și politice ale anului viitor.

”Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcționat bine și pentru că oamenii politici nu și-au respectat înțelegerile. E greu să ne respecte cetățenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi. România a avut acum niște lecții. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înțeles cu toții acest lucru și mă refer la oamenii politici. În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcția pe care am început-o”, a afirmat prim-ministrul Bolojan.

Totodată, reprezentanții investitorilor au punctat importanța stabilității guvernamentale pentru economie și au întrebat care vor fi prioritățile Executivului după adoptarea bugetului pentru acest an.

Premierul Bolojan a spus că este optimist cu privire la menținerea stabilității guvernamentale și susținerea priorităților asumate de arcul guvernamental, respectiv absorbția fondurilor europene, continuarea optimizării cheltuielilor publice, adoptarea unui pachet de simplificare și debirocratizare care va ajuta companiile, susținerea investițiilor din industria de apărare și a transferului tehnologic.

Investitorii au fost interesați, de asemenea, de planurile guvernamentale privind consolidarea fiscală și bugetară, context în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, pe lângă continuarea reformelor, un rol important în acest sens îl au proiectele de digitalizare a ANAF și atragerea fondurilor de care România beneficiază prin PNRR și alte programe europene.

Din partea Guvernului, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, la întrevedere au mai participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific al prim-ministrului, Ionuț Dumitru.