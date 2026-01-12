TPBI anunță devierea liniilor de tramvai 14 și 55 în weekend

Călătorii vor fi preluați din zonele neacoperite de liniile navetă de autobuz 614 și 655

177380 – 12012026 – TPBI a dispus devierea liniilor de tramvai 14 și 55, în acest weekend (10.01.2026, ora 06:00 – 11.01.2026, ora 23:00) și în ființarea liniilor navetă de autobuz 614 și 655, pentru a permite executarea unor lucrări la rețeaua de canalizare pe Cal. Călărașilor, desfășurate de Apa Nova București.

Astfel, linia 14 va funcționa între „Piața Sf. Vineri” şi „Pantelimon”, pe traseul „Piața Sf. Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Calea Moșilor, Șos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand, Șos. Pantelimon, „Pantelimon”, cu întoarcere pe Șos. Pantelimon, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Calea Moșilor, Str. Sfânta Vineri, „Piața Sf. Vineri”.

Linia 55 va funcționa între „Piața Sf. Vineri” și „Pantelimon”, pe traseul „Piața Sf. Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Calea Moșilor, Șos. Mihai Bravu, Şos. Iancului, Șos. Pantelimon, „Pantelimon”, cu întoarcere pe Șos. Pantelimon, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Calea Moșilor, Str. Sfânta Vineri, „Piața Sf. Vineri”.

Pentru preluarea călătorilor din zonele rămase neacoperite, vor fi înființate liniile navetă de autobuz 614 și 655, care vor funcționa după cum urmează:

Linia navetă 614 va funcționa între „Baicului” şi „Piața Sfânta Vineri”, pe traseul: „Piața Sf. Vineri”, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călăraşi, Str. Traian, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, „Baicului”, cu întoarcere pe Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Calea Călărași, „Piaţa Sf. Vineri”.

Linia navetă 655 va funcționa între şi „Arena Națională" şi „Piața Sfânta Vineri", pe traseul: „Arena Națională", Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, „Piața Sfânta Vineri", cu întoarcere pe Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călărașilor, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Iancului, Bd. Pierre de Coubertin, „Arena Națională".