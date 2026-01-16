TPBI: linia 425B va funcționa între „Ghencea” și Clinceni, începând din 17 ianuarie

177427 – 16012026 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus înființarea liniei 425B, care, începând cu data de 17.01.2026, va face legătura între terminalul „Ghencea” și Clinceni, în scopul creșterii calității serviciilor de transport în regiunea București-Ilfov.

Autobuzele liniei 425B vor circula pe următorul traseu:

– Pe sensul spre „Ghencea”: „Clinceni”, Șos. Ordoreanu (DC125), Str. Principală (DJ401A), Str. Răsăritului (DJ401A), Str. Sabarului (DJ401A), Str. Ciocârliei (DC121), Str. Ciorogârlei (DC121), Str. Puțul Olteni (DC122), Șos. Tudor Vladimirescu (DN6D), Pasajul Domnești, Prelungirea Ghencea, Bd. Ghencea, terminal „Ghencea”;

– Pe sensul spre Clinceni: „Ghencea”, Bd. Ghencea, Prelungirea Ghencea, Pasajul Domnești, Șos. Tudor Vladimirescu (DN6D), Str. Puțul Olteni (DC122), Str. Ciorogârlei (DC121), Str. Ciocârliei (DC121), Str. Sabarului (DJ401A), Str. Răsăritului (DJ401A), Str. Principală (DJ401A), Șos. Ordoreanu (DC125), „Clinceni”.

Informații despre programul de circulație pot fi aflate pe platforma maps.mo-bi.ro, pe site-ul operatorului de transport, stb.ro, sau pe aplicația gratuită InfoTB.