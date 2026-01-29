TPBI: Lucrări edilitare pe Bd. Iuliu Maniu

177543 – 29012026 – Având în vedere lucrările edilitare ce sunt executate în zona intersecției Bulevardul Iuliu Maniu/ Strada Valea Cascadelor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus următoarele măsuri:

– Linia 62 a fost suspendată până la finalizarea lucrărilor;

– Linia 63 funcționează pe un traseu prelungit, de la actualul capăt, „Master”, până la terminalul „Colegiul Tehnic Iuliu Maniu”.

De asemenea, TPBI a dispus ca, în perioada lucrărilor, linia 63 să funcționeze cu un parc de troleibuze majorat, iar pe traseul prelungit vehiculele vor efectua toate stațiile liniei 62.