UE-Mercosur: cerere de avize ale Curții Europene de Justiție

177436 – 19012026 – În urma semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar între UE și țările Mercosur, care a avut loc sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay, plenul Parlamentului European va vota miercuri, 21 ianuarie, va decide dacă va cere avizul Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele UE. Este vorba despre două propuneri ale eurodeputaților care solicită Curții Europene de Justiție (CEJ) evaluări ale temeiurilor lor juridice.

În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanșa revizuiri juridice de către CEJ înainte ca eurodeputații și statele membre să înceapă ratificarea acordurilor.

În conformitate cu tratatele UE, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot obține avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a unui acord preconizat. În cazul în care avizul Curții este negativ, acordul nu poate intra în vigoare decât dacă este modificat.