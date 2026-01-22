177471 – 22012026 – UE sprijină conectivitatea digitală prin norme mai simple și armonizate incluse în Actul legislativ privind rețelele digitale.

Comisia Europeană a propus Actul legislativ privind rețelele digitale pentru a moderniza, a simplifica și a armoniza normele UE privind rețelele de conectivitate. Normele actuale trebuie actualizate în scopul creării condițiilor necesare pentru ca operatorii să investească în implementarea de rețele avansate de fibră optică și de comunicații mobile. Rețelele de mare capacitate fac posibile tehnologiile inovatoare precum inteligența artificială și tehnologiile de tip cloud. Competitivitatea Europei se fundamentează pe disponibilitatea pe scară largă a conectivității avansate pentru oamenii și pentru întreprinderile din întreaga UE.