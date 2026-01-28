Un pesimism profund se răspândește în toată Europa, față de viitor, starea lumii și impactul pe care Trump îl are în tot acest context

177527 – 28012026 – Cei mai mulți dintre europeni cred că țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită, iar democrația este în declin, arată datele unui sondaj realizat de o companie de consultanță pentru Politico.

România iese puternic în evidență cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de nemulțumire față de modul în care funcționează statul.

64% dintre români sunt de părere că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Dintre toți europenii, suntem la mijlocul acestui clasament. Dar dacă ne referim strict la percepția românilor asupra modului în care funcționează sistemul politic, atunci procentul este mult mai mare, cel mai mare din Europa, de peste 90%.

La polul opus, în Danemarca, de exemplu, procentul este destul de scăzut. Important este de spus că acest sondaj a fost făcut înainte de amenințările lui Trump, privind Groenlanda. Acum, s-ar putea situația să fie diferită. Dar, vedem, totodată, și Polonia, care are un nivel scăzut de pesimism, deși este printre țările cele mai expuse în fața Rusiei.

Pesimismul este destul de accentuat în toată Europa. Aproape două treimi dintre respondenți au spus că… „cei mai buni ani au trecut deja” (63%), iar 77% cred că viața în țara lor „va fi mai grea pentru următoarea generație”. În același timp, cei mai mulți europeni, 76%, cred că democrația din țara lor este în declin.

În contextul numeroaselor provocări cu care se confruntă continentul, majoritatea europenilor sunt de acord cu creșterea cheltuielilor pentru apărare. România este la coada acestui clasament.

Deși sondajul a fost realizat înainte de cel mai recent val de ostilitate din partea lui Trump, cel legat de amenințările privind anexarea Groenlandei, președintele SUA era deja perceput ca o forță negativă. Aproximativ două treimi dintre respondenți sunt pesimiști în privința impactului pe care Trump îl va avea în anul următor asupra economiei globale, a păcii și securității, dar și asupra propriei lor țări. În același timp, întrebați dacă Trump merită Premiul Nobel, 77% au spus că nu.

România se remarcă printr-un optimism ceva mai mare față de alte țări, când vine vorba de Trump. Concret, în România, 37% dintre respondenți se declară optimiști cu privire la impactul președintelui Trump asupra păcii și securității în lume în anul următor.