Uniunea Europeană şi India anunţă încheierea negocierilor pentru Acordul de liber schimb. Ce va obține România?

177525 – 28012026 – Uniunea Europeană şi India au anunţat, la New Delhi, încheierea negocierilor pentru un acord de liber schimb. Este descris ca cel mai mare la nivel global, acoperind o piaţă comună de aproximativ 2 miliarde de persoane şi un sfert din produsul intern brut mondial.

Acordul aduce unele dintre cele mai mari reduceri de tarife negociate vreodată de Bruxelles cu un partener major. India acceptă să elimine sau să reducă drastic taxele vamale pentru mai bine de 90% din produsele europene exportate pe piaţa sa. Documentul intră acum în procedura de aprobare de către statele membre ale Uniunii în cadrul Consiliului, după care va fi semnat oficial.

Cele mai spectaculoase reduceri sunt în industria auto. Maşinile europene, taxate până acum cu peste 100 de procente la intrarea în India, vor ajunge treptat la tarife de aproximativ 10% în anumite cote. Vinurile, berea şi băuturile spiritoase europene, taxate până acum chiar şi cu 150%, vor beneficia de reduceri consistente care vor coborî spre 20 de procente în anumite cazuri.

În industrie, tarifele dispar aproape complet pentru maşini, utilaje, echipamente industriale, produse chimice, farmaceutice şi dispozitive medicale. Practic, multe produse europene vor intra în India fără taxe, ceea ce le face mult mai competitive faţă de alternativele din Asia.

Şi produsele alimentare procesate sunt câştigătoare. Uleiul de măsline, produsele de patiserie, ciocolata, pastele, biscuiţii sau sucurile vor avea în mare parte tarife eliminate. De cealaltă parte, există şi sensibilităţi. India a fost atentă să protejeze sectoare considerate strategice – agricultura de bază, micii fermieri şi anumite industrii locale. De aceea, unele produse agricole sensibile nu sunt complet liberalizate, iar reducerile se fac gradual sau în limite de cotă.

La lactate, spre exemplu, tarifele rămân pentru moment neliberalizate. Şi în Europa există rezerve. Industria textilă şi unele segmente ale agriculturii privesc cu prudenţă accesul mai larg al produselor indiene pe piaţa europeană, unde costurile de producţie sunt mai mari.

Rămâne de văzut ce avantaje va obține România în urma acestui acord.